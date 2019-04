Los empresarios no quieren controles

Si ayer les hablaba de los bloques ideológicos ante las elecciones generales en Canarias, nacionalistas y no nacionalistas, también tenemos el segundo gran debate de aquí y de toda España, ante las elecciones generales y ese está entre los bloques de derechas y de las izquierdas, cada uno de su padre y de su madre, con sus matices pero encuadrados.

Y en ese debate no todos tienen claros los derechos de los trabajadores. Una pena que no estemos hablando de esto y nos tengan entretenidos con asuntos de la prehistoria.

Uno de los que más me preocupan pasan por los datos de las hora extras impagas en las islas. La mitad de las horas extras que hacen los trabajadores canarios no son remuneradas. Hablamos de unas 70000 según el INE (instituto nacional de estadística) y saben lo que les digo, que me parecen pocas. Y los partidos políticos debieran estar presentando en campaña electoral las medidas que tienen previstas, si es que las tienen, para perseguir esta ilegalidad-versus esclavitud y además su reforma laboral, porque esta del pp solo ha fabricado trabajadores pobres. Unos trabajadores que no denuncian en su mayoría, simplemente porque no pueden, porque temen el despido.

El gobierno de Pedro Sánchez ha avanzado en la persecución, aunque sea tímidamente, y es por ello que en Mayo todas las empresas deben poner controles horarios. Una medida razonable, pero insuficiente, debido a que la fórmula de control la pone la empresa sin control de la representación de los trabajadores y sin aumento en el número de inspectores laborales, para evitar trampas.

El control horario, con algunos reparos para los nuevos trabajos digitales o que trabajan en casa, difíciles de controlar, es positiva para los trabajadores y para los empresarios serios, para los defraudadores más inspectores, que los contraten.