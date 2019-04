'Carta al político honrado'

Mi muy querido político honrado,

Hoy te escribo esta carta y, sin duda, es una carta abierta, muy abierta, porque sinceramente no sé cuál es su destino. Sé que estás ahí, en algún lugar de España. Esperando a que te descubran. Y quizás te presentes a las próximas elecciones del 28 de abril o a las del 26 de mayo. Y por eso hoy te escribo, porque este viernes arranca oficialmente la campaña electoral, una campaña donde veremos a muchísimos compañeros tuyos que a diferencia de ti no son honrados. Políticos que lanzarán mensajes populistas, de odio, que nos querrán engañar y que posiblemente lo consigan. Pero a ellos no me quiero dirigir hoy, ya lo he hecho en otras ocasiones, al igual que otros periodistas, y toda la población en general, y por la experiencia que tengo sufren de una sordera profesionalizada.

Hoy te escribo esta carta para pedirte que durante los próximos 15 días no cometas el mismo error que la mayoría de tus colegas, que NO nos trates como a un niño, o mucho peor, como si fuéramos tontos. Que salgas del discurso establecido de tu partido, que cumplas con tus promesas y que sepas diferenciar entre lo que está bien de lo que no lo está.

Hoy te escribo para desearte suerte porque deseo de corazón que seas parte del próximo Congreso, del Senado, que participe en un gobierno autonómico, Cabildo o ayuntamiento. Pero te recuerdo de que vas a estar entre arenas movedizas. Que vas a vivir en un mundo en el que es fácil pecar, que ha sido lo normal durante años y donde la compañera más fiel es la picaresca. Espero que nunca te aferres al poder, que no conviertas tu pasión por la política en una profesión. Que no caigas en ese juego del 'y tú más', que escuches a los partidos de la oposición y que si crees que tienes razón te tragues tu ego por el bien de la mayoría.

Hoy te pido que estés pendiente especialmente de los menores de edad, de las mujeres, de los colectivos minoritarios o de las personas que lo pasan mal... Y sigue siendo un político honrado, al que elegimos. Si vives en un piso no hace falta que te mudes a un chalet, si te llamas Manel no te cambies el nombre por Manolo para ganar votos, si eres un buen tipo no te conviertas en un idiota. Sé que cometerás errores, como todos, pero eso al igual que la vida es parte de la política y es la mejor manera de aprender y avanzar.

Hoy te escribo esta carta siendo consciente de que el ser humano es imperfecto, de que todos fallamos, de que hay políticos corruptos como periodistas que hacen mal su trabajo al igual que ciudadanos que cometen delitos. Pero tengo la esperanza de que tú cambies las cosas, de que en estas elecciones no nos defraudes. Sé que te estoy pidiendo cosas de un súperheroe, de un santo, pero los que te votamos nos conformamos con que seas la mejor versión de ti mismo. Que en campaña y después de las elecciones seas más persona y menos político.

Atentanmente, y siempre esperanzado, David Perdomo.