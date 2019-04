Alejandro Sanz recibe su calle en Alcalá de los Gazules

Será difícil olvidar el día de hoy para Alejandro Sanz. Después de ser nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad de Cádiz este mediodía, en una ceremonia repleta de emoción en el Palacio de Congresos de Cádiz, el artista ha acudido esta tarde a la localidad natal de su madre, María Pizarro, Alcalá de los Gazules. Allí, Alejandro Sanz ha acudido al ayuntamiento de la localidad jandeña, cuyo alcalde es Javier Pizarro, su primo, para estampar su firma en el Libro de Honor.

También allí, en el consistorio, Arsenio Cordero, hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de los Santos, le ha entregado una medalla de plata, que ha besado y, de forma inmediata, se ha colocado.

A continuación se ha dirigido a su calle, la 'Calle Alejandro Sanz', conocida en el pueblo como la 'Cuesta de Santo Domingo'. Rodeado de vecinos, y acompañado por familiares, Sanz ha dedicado unas emotivas palabras cargadas de nostalgia, menciones a su familia y recuerdos de su niñez "con el alma cogida en un puño", tal y como ha manifestado.

"Una calle no es una calle si no le pasan cosas, si no le pasa gente, si no se hacen colas. Me gusta que sea una cuesta que gusta que sea la cuesta donde jugué cuando chico, donde corría y rodaba, donde juraba, contaba las lúas, los besos, las lunas, los churros, la voz de mi abuelo.

Me quedo mirando la placa en la calle que dice mi nombre y escucho a mi madre que viene cantando, queriendo reírse, o llamandome en sueño, mi madre, las lúas, la voz de mi abuelo.

Mi abuela María tenía remedios pa'tos los dolores, con agua y con sal, saliva y puchero. Mi abuela es mi calle, mi calle es mi pueblo", ha espetado el madrileño entre ovaciones de los presentes al terminar cada frase. Y al final de su discurso, una mención especial a su madre, María: "Mamá, vida mía, si algún día me pierdo, vivo en la cuesta que vive en el corazón de tu pueblo".