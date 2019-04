Atención conductores: desde el 24 de abril es obligatorio llevar visible la etiqueta medioambiental de la DGT

Han pasado ya seis meses desde que el Ayuntamiento de Madrid aprobara la Ordenanza de Movilidad Sostenible ese es el plazo que el consistorio de Carmena dio a los conductores para que gestionaran los distintivos medioambientales para sus coches y motos. Quedan 9 días para que lucir esa pegatina en el parabrisas sea obligatorio, en concreto, desde el día 24 de abril. El Ayuntamiento avisa de que "es obligatorio para todos los vehículos a motor (incluidas motocicletas) que accedan, circulen o estacionen en el término municipal de Madrid. Esto afecta también a los vehículos de personas que no residan en Madrid pero vayan a circular por las calles del municipio. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid consultadas por la SER aseguran que aún no se ha establecido el coste de la multa por no llevar visible la etiqueta de la DGT.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Hay que recordar que no se multará a los vehículos que no dispongan de etiqueta medioambiental por ser más antiguos, que podrán circular por Madrid con las restricciones habituales. Esos vehículos no pueden circular por Madrid Central ni tampoco por el municipio de Madrid en la fase 2 del protocolo anticontaminación de la capital.

Durante estos seis meses los distintivos se han podido adquirir en las oficinas de Correos, presentando el permiso de circulación del vehículo y el pago de cinco euros en concepto de tasa. Además, la Confederación Española de Talleres (CETRAA) y gestores administrativos han sido otras de las opciones para la realización del trámite.

Esta clasificación por etiquetas divide a los vehículos en cinco categorías: los más viejos y contaminantes (los anteriores al año 2000 en el caso de los gasolina y de 2006 en los diésel), que no tienen distintivo, y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que sí disponen de etiqueta. El objetivo del Ayuntamiento de Madrid es "discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medioambiente y la salud". Las motocicletas también están sujetas a esta clasificación ambiental. En este caso, las que no tienen derecho a distintivo son aquellas anteriores al año 2000.

Para los más retrasados, aún pueden consultar el tipo de distintivo que tiene su coche en la web de la DGT, introduciendo en el buscador el número de matrícula del vehículo.