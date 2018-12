La DGT deja sin pegatina medioambiental a coches a los que sí les corresponde

La DGT admite que hay vehículos a los que no les proporciona la pegatina medioambiental aunque sí les puede corresponder. ¿Y cómo puede ser esto? Tráfico explica a la SER que antes de 2009 los fabricantes enviaban las especificaciones técnicas de los vehículos y los parámetros medioambientales para la matriculación por procedimientos manuales, por lo que puede haber errores. Según explica una portavoz de la DGT, desde ese 2009 se comunica todo vía telemática por lo que "no hay apenas errores".

Hola, en ese caso, si no lo han tenido en cuenta. con un certificado del fabricante, puedes pedir la recatalogación en la Jefatura de Tráfico. Saludos. — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 13 de diciembre de 2018

Los errores se pueden dar en vehículos matriculados antes de ese año 2009, como el caso de Juan, que tiene un Seat Ibiza diésel fabricado en octubre de 2005 y matriculado en noviembre del mismo año. Para la DGT, a este vehículo no le correspondía ninguna pegatina medioambiental al haber sido matriculado antes de enero de 2006. Sin embargo, el coche de Juan tiene un motor diésel que cumple la normativa Euro4 pese a que está matriculado antes de esa fecha y, por lo tanto, le corresponde la pegatina medioambiental B.

Desde la DGT admiten la situación y afirman que "puede ocurrir que cumplan con el nivel de emisiones y las normas europeas que para gasolina es la Euro3, para diésel la Euro4 y para motos la Euro2. En ese caso, si demuestras que se cumple, se puede pedir una recatalogación". En Twitter explican además a algunos de los afectados que "con un certificado del fabricante", pueden pedir la recatalogación en la Jefatura de Tráfico".

La portavoz explica que la Dirección General de Tráfico ha basado los niveles euros en los años en las fechas de matriculación porque "era mucho más fácil de comunicar al ciudadano" aunque admite que un 10% de los vehículos puede estar dentro de estos casos erróneos: "Los ciudadanos no entienden si les hablamos en niveles euro y emisiones de CO2".

Por esta simplificación, cuando la DGT informó, hace un año, de que se podían adquirir los distintivos medioambientales en las oficinas de Correos, explicó que correspondía la pegatina B a "turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en Diésel la Euro 4 y 5". Sin embargo, en el Boletín Oficial del Estado del 21 de abril de 2016 que regula estos adhesivos no se habla de fechas de matriculación, solo de normativas: "Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 3/III o Diésel EURO 4/IV o 5/V. Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina Euro IV/4 o V/5 o diésel Euro IV/4 o V/5". Es decir, aunque el BOE no pone límites por fecha, la DGT sí.

En su información la DGT se basa en la fecha de matriculación del vehículo. / DGT

La portavoz recomienda a los afectados ir a la Jefatura Superior de Tráfico con un certificado del fabricante que exponga su nivel euro real y si es otro tipo de error se acuda a la DGT para rectificar la ficha técnica.

Juan, que vive en Madrid, se lamenta de que esta manera de simplificar de la DGT "cuesta tiempo y dinero a los conductores". Después de comprobar en el buscador de matrículas de la DGT que su coche no cumplía los requisitos para obtener la pegatina, se puso a investigar el tipo de motor que aparece en la ficha técnica de su vehículo; confirmó con un taller oficial de Seat que, efectivamente, su motor diésel cumplía con la normativa Euro 4. Con ese certificado tuvo que pedir cita en la DGT y reclamar su pegatina B. "En mi caso, sin pegatina B, no podía usar el coche para ir a trabajar en escenario 3-4-5, ahora con la B solo me lo impediría el 5, así que he salvado la situación", explica en declaraciones a la SER. Precisamente este pasado miércoles Madrid activó el escenario 2 de su nuevo protocolo por alta contaminación y se prohibió circular por la M-30 y el centro de la capital a los coches y motos sin etiqueta. Según los datos de abril de la DGT, en la provincia de Madrid hay 1.792.208 vehículos sin distintivo. El total de toda España es de 16.398.768.

El portavoz del RACE, Antonio Lucas, exige que la DGT establezca un sistema telemático para que los conductores sepan, de forma ágil, si su vehículo es uno de los que cumplen la normativa de emisiones y no les han proporcionado distintivo medioambiental. El RACE pide además que se den las cifras de cuántos vehículos están afectados y que el usuario no sea el perjudicado en tiempo ni dinero de estos errores. Lucas cree que se trata de una responsabilidad compartida entre Tráfico y los fabricantes en beneficio del usuario.

Juan consiguió la pegatina B para su coche aunque la DGT se la negaba. / Lydia López/FACUA-Consumidores en Acción

¿Cómo saber si mi coche cumple la normativa?

En la web de la DGT hay un buscador de matrículas que te informa de qué pegatina corresponde a tu vehículo, pero hay casos en los que este buscador dirá "Sin distintivo. Su vehículo no cumple los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio" y, sin embargo, puede que no sea así. Si tienes dudas, lo mejor es:

Consultar en la tarjeta técnica el tipo de motor del vehículo , es un código del estilo G8DA, G8DB.

, es un código del estilo G8DA, G8DB. Acudir a un taller oficial del fabricante del vehículo para certificar si cumple la normativa Euro4 y conseguir el certificado oficial del fabricante que así lo señala (puede costar dinero).

del vehículo para certificar si cumple la normativa Euro4 y del fabricante que así lo señala (puede costar dinero). Reclamar en la DGT llevando el certificado, la ficha técnica del vehículo y una copia del BOE que regula las características para otorgar los distintivos.