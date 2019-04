Francisco Tornel: "El Real Murcia tendrá un presupuesto de unos 2 millones de euros y luchará por el ascenso"

Este lunes Francisco Tornel, vicepresidente del Real Murcia y principal accionista del club, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos Región de Murcia y ha asegurado que son 300.000 euros los que faltan para terminar la temporada pese a que hace un mes Francisco Cobacho cifraba en 1.285.000 euros la cantidad necesaria para acabar.

"Calculo que sobre los 300.000 euros. Se han conseguido patrocinios y se está llegando a aplazamientos de deuda. Yo pienso que sí es posible conseguirlos antes de final de temporada", afirmaba Tornel.

Reconocía además que en el derbi ante el UCAM se ingresaron 50.000€, dinero con el que estarán cerca de pagar una nómina de la plantilla. Pese a que la cifra que prentendían era entre 80.000 y 100.000 euros, cree que no es un fracaso: "En el fondo es, más o menos, lo que esperábamos.

Deuda del Real Murcia

El accionista mayoritario del Real Murcia fija el horizonte en el 31 de diciembre: "Tenemos que rebajar la deuda concursal y en ello estamos trabajando. Si lo conseguimos la viabilidad estará garantizada. Estamos hablando con acreedores y hemos llegado a acuerdos con varios de ellos".

La propuesta del actual Consejo de Administración es hacer una quita entre el 80% y el 90% para dejar la deuda concursal en dos millones de euros. "Hay menos deuda. Hay deudores que han desaparecido y otros que están en concurso y no van a poder cobrar", argumentaba Tornel.

"Con la reducción solo quedaría la deuda con Hacienda y Seguridad Social que serían entre 14 y 16 millones de euros más los dos de concurso. Aproximadamente unos 18 millones de euros es en lo que vamos a trabajar", continuó.

Tornel aseveró que o los acreedores lo admiten o no van a cobrar nada y que si consiguen rebajar la deuda a 18 millones de euros el Real Murcia será viable. Confirmó que "jamás" ha estado encima de la mesa la liquidación del club ya que entraron con la finalidad de evitar la liquidación.

Cree que si el Murcia desciende a Tercera el plan seguirá igual: "Yo he visto al Murcia en Tercera. Pero no vamos a bajar, no lo creo, tampoco noto preocupación dentro del club".

¿Ampliación de capital?

Sobre la posibilidad de realizar otra ampliación de capital dice que no: "Vamos a intentar no hacer un aumento de capital social porque queremos que el club sea de los murcianos. Si rebajamos la deuda a 16-18 millones de euros, intentaremos rebajar los pagos con Hacienda y algún préstamo de alguna entidad que nos permita seguir funcionando".

Las cuentas del club estarán en los próximos días y confirma que no denunciaron antes a los Gálvez porque necesitaban información de ellos para elaborar esas cuentas del Murcia. Lo que sí que tiene claro es que con ellos se gastará el dinero que se tenga.

Sobre la temporada 2019/2020: "Tendremos un proyecto equilibrado y con el objetivo del ascenso. Si desde que hemos llegado hemos conseguido de publicidad 800.000 euros y de abonos eran otros 800.000, más el dinero que nos ahorramos con el convenio con el Ayuntamiento, estaríamos hablando de un presupuesto de dos millones de euros".