Tiddara Trojaola: "Prefiero disputar la vuelta de la Copa Challenge en casa"

El Rocasa tiene ante sí cuatro partidos ligueros, tres de ellos en casa y el restante en Valladolid, y, de ganarlos, se proclamaría campeón.

"Esta temporada todos los equipos son complicados y, más, fuera de casa. Valladolid ganó hace nada a Bera Bera y creo que tendremos que trabajar mucho si queremos traernos los dos puntos de allí, para seguir luchando por la Liga", ha manifestado.

La extremo izquierdo del equipo insular ha desvelado las claves del buen momento de juego y resultados por el que atraviesa su conjunto.

"Creo que nuestro secreto es el trabajo y la ilusión. Cada uno de los miembros del club tenemos muchas ganas e ilusión y creemos en el proyecto de este año. Y, al final, eso da sus frutos", ha reconocido.

Tiddara es consciente de que el Rocasa tiene este año la Liga en su mano.

"Si la perdemos será por culpa nuestra, porque ya no dependemos del Bera Bera. Haciendo nuestro trabajo y ganando los partidos que nos restan nos llevaremos el título. Por otro lado, en competición europea aún no sabemos mucho de nuestro rival (el Pogon Szczecin polaco), pero me imagino que no será nada fácil", ha comentado.

La jugadora ha asegurado que preferiría disputar la vuelta de la Copa EHF Challenge en su feudo.

"El partido de vuelta es el decisivo, y aún tengo el recuerdo de cuando ganamos la Challenge en el Rita Hernández con el apoyo de nuestro público, y me encantaría volver a vivirlo", ha comentado.

De igual forma, también le gustaría jugar ante el representativo polaco en el pabellón Antonio Moreno, de Las Remudas.

"Yo siento como mi casa el Antonio Moreno, porque es nuestro pabellón y es donde nos sentimos cómodas, pero el Rita Hernández tiene un aforo mayor y tampoco estaría mal vernos más arropada", ha afirmado.

En otro orden Tiddara reconoce que de los tres títulos a los que pueden optar, le hace especial ilusión ganar la Liga Guerreras Iberdrola.

"La Liga es el título que nos falta y por el que llevamos luchando varias temporadas y, por ello, nos hace especial ilusión conquistarla, aunque también nos encantaría ganar la Copa de la Reina y la competición europea", ha indicado.

Finalmente, la jugadora ha resaltado el gran momento de forma de su compañera Haridian Rodríguez.

"Haridian hizo un gran partido en Suecia (donde marcó 10 goles), aunque ya sabemos de su eficacia de cara a portería y de lo luchadora que es tanto en defensa como en ataque. De todos modos, somos un equipo y todas tenemos muy claro que el triunfo fue colectivo", ha concluido