Submersed, terror psicológico con acento español

Esta semana le damos la bienvenida a un nuevo juego independiente que ha nacido del laboratorio de apoyo a los pequeños estudios nacionales Playstation Talents. Se trata de Submersed, un juego de terror en primera persona inspirado en clásicos del survival horror, donde tenemos más miedo a aquello que no vemos que a lo que realmente tenemos delante.

El título del estudio Main Loop nos introduce en una base submarina en el papel de un miembro de los servicios de rescate tras una llamada de auxilio. La situación de las instalaciones es límite, con escasa alimentación eléctrica y por tanto mucha oscuridad, cadáveres por todas partes y el permanente acecho de un banco de tiburones afectados por una extraña bacteria que los hace todavía más temibles.

¡Peligro! Tiburones sueltos / Main Loop/ Sony

Como sucede en clásicos como Resident Evil vamos a avanzar por la base buscando tarjetas de acceso y otros objetos que nos permitan desbloquear pasillos y salidas. Contamos con objetos de curación para nuestra salud y el estrés, y algunos de ellos deben mezclarse entre sí para ser realmente efectivos. No disponemos de muchas armas y la ausencia de luz es casi total, por lo que nuestra linterna es una herramienta básica: este componente de oscuridad bebe de fuentes como Alien Isolation, y potencia ese miedo a lo que no podemos ver. Sobre todo porque la ambientación sonora ha sido bien trabajada con crujidos y descompresiones que nos mantienen alerta.

En nuestras expediciones submarinas contamos con un traje de buzo equipado con un sonar que nos alerta de la cercanía de enemigos, por lo que en muchas ocasiones vamos a tirar de mecánicas de escondite, sobre todo con los enemigos más poderosos. Embutidos en nuestra escafandra nos sentiremos muy vulnerables, sobre todo por la lentitud de nuestros movimientos. También afrontaremos algunos puzzles que aportarán variedad a un desarrollo que, es importante resaltar, se puede superar en poco más de dos horas. Es un juego corto, sí, pero interesante.

Nuestro inventario, básico para sobrevivir / Main Loop/ Sony

Audiovisualmente al encarar Submersed tenemos que tener en cuenta que se trata de un juego producido por un pequeño estudio bilbaíno ¡de solo dos personas! De hecho el propio estudio Main Loop lo describe como un “modesto homenaje a los 80 y 90”. Sin embargo es un trabajo sencillo pero digno, al que no se le ven las costuras salvo en un detalle gráfico limitado pero bien envuelto en la atmósfera de oscuridad del entorno. Baste decir que leyendas como Silent Hill utilizaron técnicas parecidas (en su caso la niebla) para disimular las carencias gráficas. En este sentido no llega a chirriar tanto como en otras propuestas independientes, ambiciosas pero técnicamente ajustadas. Y tanto textos como voces están en perfecto español, un gran detalle con doblaje encabezado por Juan Amador, la voz del protagonista de The Walking Dead, Rick Grimes.

Ya está disponible también en versión digital para PS4 y Playstation VR Falcon Age, una aventura en primera persona y realidad virtual. Cuenta la historia de Ara y su halcón, que deben luchar contra la colonización de sus tierras por parte de robots, así como proteger sus valores culturales. El juego también es un viaje de iniciación en la disciplina de la cetrería, en el cual su protagonista y su mascota aprender a cazar y conseguir recursos para ser más efectivos y cómplices.

Estamos acostumbrados a manejar juegos de gestión de recursos y estrategia en contextos como la geopolítica o la guerra, pero hace unos días salía al mercado para PC uno más que original: está centrado en el cultivo legal de marihuana y se llama Weedcraft Inc. Obra de Vile Monarch y Devolver Digital, nos reta a gestionar de forma eficiente una industria de producción con el cuidado de las plantas, sus variantes genéticas y a buscar a los grupos de clientes ideales, así como los sistemas de distribución o publicidad. Además tenemos que adecuar el negocio a los límites legales, produciendo hierba con destino médico o recreacional, o arriesgarnos a entrar en el mercado negro y la corrupción política. Todo con unos simpáticos gráficos estilo cómic, y con textos en español.

El próximo 23 de abril saldrá a la venta Mortal Kombat 11 para PS4, Switch, Xbox One y PC. Hace unos días pudimos asistir a su presentación oficial en Madrid, en un evento donde hubo música, y también pruebas del juego. Allí pudimos hablar con Sebastián Fasell, jugador profesional de Mortal Kombat, que espera mucho del título por su nuevo estilo equilibrado entre el ataque y la defensa, pero manteniendo inalterable la brutalidad de sus fatalities.

Bethesda ha publicado un nuevo tráiler de Rage 2, su próximo juego de disparos en primera persona post apocalíptico que saldrá al mercado el 14 de mayo para PS4, Xbox One y PC. En su yermo nos vamos a enfrentar a carroñeros, mutantes, bestias mecánicas y animales salvajes. En el vídeo se puede ver la inmensidad de su mapeado con cañones gigantescos y algunas habilidades interesantes de combate como el camuflaje óptico así como vehículos armados hasta los filtros.

SEGA ha anunciado que Yakuza Kiwami 2 estará disponible para PC el próximo 9 de mayo. Volvemos a ponernos en la piel del Dragón de Dojima Kazuma Kiryu después del asesinato del quinto presidente del Clan Tojo, lo que desata una nueva guerra entre las diferentes facciones de la yakuza. Con gráficos en 4K fruto del motor Dragon Engine, en esta entrega tendremos mucha lucha callejera y minijuegos como simuladores de cabaret y otras máquinas recreativas.

El nuevo Black Shark 2 / Black Shark

Ya está disponible en España a través de AliExpress el nuevo teléfono móvil especializado en videojuegos ‘Black Shark 2’. El dispositivo de fabricación china está disponible en dos modelos: uno de 8Gb ampliable a 128 y otro de 12Gb ampliable a 256. Entre sus especificaciones incluye refrigeración líquida para evitar el sobrecalentamiento y baja latencia respecto a las pulsaciones en pantalla. Además las primeras unidades incluyen un mando de control y auriculares.