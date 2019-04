Manuela Puerta presenta su obra, sobre las pinturas rupestres de Bacinete, en el Museo de Algeciras

Manuela Puerta ha estado mucho tiempo trabajando en como conseguir la especial textura de la piedra de bacinete para trasladarla al lienzo. Desde ayer protagoniza "La pieza del mes" en el Museo Municipal de Algeciras donde ha colgado un total de 16 de sus obras. Se trata de una serie de reproducciones de las pinturas rupestres de los abrigos del Campo de Gibraltar, en el Parque de los Alcornocales. Las reproducciones de estos abrigos reflejan motivos animales y dibujos geométricos muy presentes en el arte prehistórico Sureño, poco conocido y de gran valor histórico cultural. Son manifestaciones gráficas de los primeros pobladores del Campo de Gibraltar.

Manuela Puerta y el profesor Carlos Gómez de Avellaneda, que ha dirigido las jornadas de arqueología celebradas en Los Barrios recientemente y organizadas por el Instituto de Estudios Campogibraltareños, han pasado hoy por el programa. Puerta ha comentado algunos de los pasos necesarios que ha tenido que dar para conseguir la textura similar a la piedra de Bacinete y explicaba que "me siento muy unida a la naturaleza. Cuando yo empecé a visitar los abrigos me di cuenta que esa representación tiene un mensaje, que el ser humano en ese momento estaba en el eslabón de la naturaleza y es, cuando empiezan a ser sedentarios, cuando se rompe ese eslabón". A Puerta le interesa conocer como el ser humano se ha ido separando de la naturaleza, algo que como cuenta ha conseguido a través de sus visitas a los diferentes abrigos del Campo de Gibraltar.

Por su parte el profesor Gómez de Avellaneda recuerda que esta exposición no solo es importante que llegue a los alumnos de los centros educativos, "no se protege aquello que no se conoce", es algo que interesa a todo el tejido social, "es un patrimonio insustituible que tenemos la obligación de protegerlo. Tenemos en la comarca más de 400 emplazamientos con arte prehistórico, lo que supone la mayor concentración de toda Europa".

La exposición podrá visitarse hasta el próximo día 15 de mayo y a continuación viajará hasta el municipio de Los Barrios, "con esta experiencia queremos recorrer otras localidades junto al Instituto de Estudios Campogibraltareños".

