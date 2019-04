María Teresa González encabeza la lista de Ganemos en Común para las municipales del 26-M

Ya se conoce la lista de Ganemos en Común para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. María Teresa González será la candidata a la alcaldía por la agrupación de electores tras las primarias de la formación, en la que han participado 862 personas. Gonzáles acaparó la mitad de los votos a favor y encabezará una lista en la que también están Jose Manuel Fraile, Ana Ferrando, Rafael Blázquez y María José Rubio en los cinco primeros puestos.

María Teresa González es educadora social y pedagoga. Trabaja en la Fundación Secretariado Gitano y es miembro de Podemos. En su día fue trabajadora de la Fundación Guadalquivir Futuro y denunció públicamente las mordidas que se produjeron. "Somos un grupo de personas con mucha ilusión y yo que ahora estoy iniciándome en este camino me siento muy respaldada porque tengo gente magnífica a mi lado. Nuestra ilusión es que Córdoba sea una ciudad solidaria, feminista, amante de los animales y que respete la naturaleza. Una ciudad en la que tengamos todos cabida", afirmó González.

La candidata, en una entrevista en Hoy por Hoy Córdoba ha asegurado que no está cerrada a posibles pactos de futuro con el PSOE, recordando, eso sí, que ese tipo de decisiones se toman en asamblea. "Yo no veto nada porque yo soy una más en mi partido. Las decisiones no las tomo yo sola pero desde luego no creo que nuestra actitud vaya a ser hacer grandes vetos. Nuestra idea no es hacer política en negativo, sino política en positivo", concluyó González.

Rafael Blázquez, actual portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento, irá como número cuatro en la lista. Esta mañana se ha ofrecido como puente para esta nueva etapa como Ganemos en Común y se ha puesto a disposición del partido. "Era mi responsabilidad ofrecerme en un proceso democrático en el que ha participado tanta gente. Estoy encantado de estar aquí y colaborar y hacer de relevo entre Ganemos Córdoba y Ganemos en Común. Ése ha sido uno de los motivos para estar aquí para lo que haga falta. Quiero servir al pueblo de Córdoba", afirmó Blázquez.

La lista completa es la siguiente en sus diez primeros puestos:

1. María Teresa González Ruiz.

2. Jose Manuel Fraile

3. Ana Ferrando

4. Rafael Blázquez

5. María José Rubio

6. Enrique Moreno

7. Ana María Carnero

8. Enrique Rodríguez

9. Laura Ortiz

10. Jorge Montero