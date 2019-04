El candidato del PP en Torrelodones tira la toalla

A través de una carta, achaca su decisión al “reciente ataque” hacia su persona, “utilizando la difusión, a través de un medio de comunicación, de datos privados que deberían estar custodiados por el Ayuntamiento”, y en unas “circunstancias especialmente delicadas” para su familia, lo que ha hecho que se replantee si “si esto merece la pena”, por lo que en su caso “respuesta es claramente NO”.

Comienza la misiva recordando su ratificación por el Comité electoral Autonómico, el pasado 28 de marzo. “Dicha designación supuso una gran alegría personal y un motivo de orgullo para mi familia, que veía recompensadas las muchas horas de dedicación a la vida pública en detrimento de las que a ellos y a mi actividad profesional restaba con mi vocación de servicio”, detalla.

Afirma que “no merece la pena seguir luchando contra quienes no entienden la política como un servicio público”, sino como como una “sucia pelea en la que no estoy dispuesto a entrar”. “No todo vale en política. Por ello, con todo el dolor de mi corazón y con un sentimiento de frustración difícilmente definible, tengo que dar un paso atrás y renunciar a presentarme como candidato a la alcaldía de Torrelodones”, recalca.

Anuncia Martínez Amorós que continuará prestando “apoyo” a sus compañeros y a su partido que, “sin ninguna duda, presenta la mejor alternativa a la necesaria regeneración política en Torrelodones”.

A raíz de la información publicada por la Cadena SER, el pasado 11 de abril, enviaba el entonces candidato una nota de prensa con unos documentos adjuntos, afirmando que la noticia se había realizado a partir de “medias verdades, falsedades y utilizando datos protegidos de los contribuyentes del Ayuntamiento de Torrelodones”.

Así, detallaba que había pagado los recibos de la comunidad de propietarios y que el IBI lo tenía fraccionado. “El Ayuntamiento jamás ha embargado ninguna de mis nóminas ni he cometido ninguna infracción tributaria. Finalizado el periodo de pago voluntario, y en la creencia de que el recibo estaba domiciliado, recibí notificación del Ayuntamiento de que mi recibo del IBI seguía pendiente. Inmediatamente me personé en el departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Torrelodones con el fin de abonar el recibo. Allí mismo me informaron de la posibilidad que tiene cualquier contribuyente de abonar dicho recibo de forma fraccionada y me acogí a esta fórmula de pago. A día de hoy están abonados los cuatro primeros plazos, no habiendo recibos pendientes”, subrayaba en el comunicado.

A este respecto, desde el PP de Madrid sus responsables muestran su respeto hacia la decisión de su hasta ahora candidato y atribuyen la misma a una cuestión “personal”.

En cuanto al nuevo cabeza de lista para el municipio, señalan que los partidos tienen de plazo hasta el día 22 por la tarde para presentarlos.