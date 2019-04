El Govern multa a una docena de grandes tenedores de pisos con 270.000 euros

El Govern ha abierto una docena de expedientes sancionadores por un valor total de 270.000 euros a grandes tenedores, entre los cuales hay entidades bancarias, fondos de inversión y fondos buitre, por no haber registrado los pisos vacíos, no colaborar con el Ejecutivo para su inspección o no pagar los gastos de la comunidad.

Son datos del primer trimestre del año por la aplicación de la ley de vivienda de Balears. Por un lado, se han abierto 6 expedientes sancionadores de 30.000 euros cada uno por no inscribir los pisos vacíos. Por otro, hay otros 4 expedientes abiertos de 15.000 euros cada uno por no colaborar con el Govern para que se puedan inspeccionar los pisos. El director general de vivienda, Eduard Vila, explica que estas últimas cuatro propuestas de sanción son por las dificultades que ponen los grandes tenedores para que los funcionarios puedan visitar los pisos.

Y por último, como ya les avanzamos en esta emisora, hay 2 expedientes más a entidades bancarias por no pagar los gastos de comunidad de 15.000 euros cada uno.

En estos momentos son 12 los trabajadores del Govern que se dedican a esta labor de inspección y se prevé que la cifra se amplíe en breve hasta los 17.

Mientras tanto, el conseller de Territorio, Marc Pons, asegura además que de los 1.039 pisos registrados de 45 grandes tenedores para ser inspeccionados y poder ser cedidos al IVABI, ya se ha seleccionado una muestra de 160 viviendas, de las cuales se han inspeccionado 45.

De estas, 30 están en buen estado y se prevé que en breve puedan ser habitadas, y el resto, las 15 que quedan o están ocupadas o en pésimo estado.

Hay que tener en cuenta que de los poco más de mil pisos inscritos como vacíos el Govern tiene constrancia de que hay 5.700 viviendas de unos 40 grandes tenedores que están localizados y que no se han notificado. De este total, se han inspeccionado 486 pisos. El 60 por ciento son pisos ocupados, el 30 por ciento son pisos vacíos y no inscritos (que han derivado en sanción), y el 10 por ciento restante se encuentra tapiado.

Por cierto, que el Ejecutivo balear prevé que durante el mes de mayo se pueda aprobar en Consell de Govern, antes de que acabe esta legislaura, el reglamento que establece el procedimiento de cómo se tienen que ceder los pisos vacíos de los grandes tenedores.