Rosa Gomáriz, la soprano que necesita 103 mil dólares para cumplir su sueño en NY

Es fácil sacar pecho cuando un artista de gran calado triunfa internacionalmente.Es fácil decir que es español. Es fácil mostrar orgullo y recordar que nos representa. Es fácil que los poderes fácticos del país se hagan una foto con el artista. Pero no es fácil que esa persona, con talento por todos sus poros, consiga la financiación necesaria para llegar a ese final triunfante del camino. Ahí nadie se hace fotos, ni saca pecho. Y muchos artista que podían haber sido número uno en lo suyo, se han quedado en el camino porque no tenían el apoyo económico necesario. Pero Rosa Gómariz, 24 años, vecina de Leganés, no quiere ser uno de esos casos y que su carrera musical se vea en punto muerto por no tener los 103 mil dólares, necesarios para pagar la matrícula en una de las más prestigiosas escuelas musicales del mundo, la ‘Manhattan School of Music’.

Esta joven soprano leganense ha conseguido lo más difícil. Puertas que se han abierto gracias a sus grandes cualidades líricas. Entre miles de aspirantes, procedentes de diferentes países de todo el mundo, sólo unos 3.000 pasaron el corte para ir a realizar la prueba presencial. De estos, 25 personas en la categoría de canto lírico, consiguieron ser admitidas. Una de ellas ha sido Rosa. “Eran las dos de la madrugada, estaba en mi casa con una amiga, mis padres durmiendo y me llegó por mail la notificación de que estaba admitida”. Despertó a todo el mundo, a sus padres, a su novio, amigos… era la gran noticia esperada.

Cuando mandó el video que le permitió pasar la primera selección no escogió una de las óperas más conocidas internacionalmente, sino que apostó por algo muy nuestro, “por la ópera española, la zarzuela” y fue el elemento diferenciador que, junto con su talento, le marcó el camino a un futuro prometedor. Rosa no quiere encontrar un príncipe azul que le ponga el zapato de Cenicienta para casarse con él, Rosa quiere ser la Cenicienta que termine el cuento en los mejores palacios de la ópera del mundo.

‘Manhattan School of Music’ “es lo más, el top”. La pasada semana le llegó el documento para formalizar la matricula y la notificación de que finalmente no tenía beca para el pago. Para el primer curso necesitaría 55 mil dólares y para el segundo 48 mil,“aunque con tener para el primero me valdría, porque luego ya me buscaría trabajos allí para pagar el resto”.

Ha iniciado un proceso de micromecenazgo o crowdfunding para intentar conseguir algo de dinero, aunque ella y su novio han empezado a mandar cartas a fundaciones y entidades que pudieran contribuir con una ayuda a la que sacaría el mayor partido. En sus cuentas de Facebook (Rosa Gómariz Gavira) y Twitter la pueden encontrar. Sólo es dinero, el resto es talento, y Rosa lo tiene.