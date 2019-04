"Los niños que viven detrás de las siglas"

Una pulsera azul retráctil, con ellogotipo del Agente Tutory una numeración sencilla. Así será la nueva pulsera que podrá llevar los niños con Trastorno del Espectro Autista de Getafe por si se pierden en la calle o se despistan del lugar a donde van.

Así lo han contado a SER Madrid Sur Juan José Pacomio y Sebastián Portillo, oficial y agente, respectivamente, de la Policía Local. Dos de los Agentes Tutor TEA, integrantes del nuevo programa para atender a estos menores, presentado hace unos días. La pulsera también tendrá un número de la Policía getafense, al que los agentes podrán llamar para tener los datos del menor. “Es una información que estará en la central, nunca en la pulsera”, recuerda Pacomio.

Los padres que quieran suscribirse a este servicio gratuito, tendrán que comunicar también cosas como qué le afecta a su hijo o qué le tranquiliza, saber si permite que le toquen o si le da confianza algún gesto en concreto, por ejemplo. También los coches policiales estarán dotados de pictogramas para comunicarse mejor con ellos, según Portillo.

En las charlas que los Agentes Tutor realizan en los centros educativos sobre el bulling introducen el vector de cómo tratar a estos niños, para que evitar que sufran algún tipo de acoso. En casi todos los colegios hay algún TDHA o TEA y aunque los centros aleccionan para que la convivencia sea adecuada, a veces puede se dan casos. “No hemos visto demasiados, porque los profesores están muy pendientes de estos menores, aunque si se dan”, reconoce Portillo. Éstos, y otros, "son los niños que están detrás de las siglas”, afirma, y a ellos hay que protegerlos y dar a conocer cómo se puede interactuar mejor con estos menores.

La unidad Agente Tutor en Getafe nació en la Policía Local de esta ciudad en noviembre de 2018, dirigida a la protección de menores en todos sus ámbitos y ha sido el pasado dos de abril cuando se ha presentado una nueva iniciativa dentro de esta unidad. Es el programa TEA. Una propuesta a la que se pueden ir sumando desde ya, dice Pacomio, todos los padres que lo consideren.

Y es que, según recuerda Portillo, son niños que no tienen una patología físicamente visible, “no te das cuenta hasta de que algo pasa hasta que no empiezas a interactuar. Si no tienes la información, puedes pensar otras cosas, que está bajo los efectos de sustancias, alcohol, que te quiere ocultar información”.

El peso técnico del proyecto corresponde a Alberto Gutiérrez Pozuelo, consultor experto en discapacidad, preside la Fundación Samaria Social, y ex director general de la Federación de Autismo de la Comunidad de Madrid. Es Premio a la Labor Social 2015 y a la Innovación Social 2017, además de ser profesor en la Universidad Europea. Él será el encargado de la formación de los agentes para saber cómo tratar a niños con Trastorno del Espectro Autista. “El proyecto no nace de forma aleatoria, buscando en google, sino con un trabajo paralelo muy importante”, indica Portillo.