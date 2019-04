Los afectados por abusos en colegios religiosos se constituyen en asociación

Varios afectados se reúnen en Pamplona para poner en marcha una asociación de afectados por los abusos sexuales en varios colegios religiosos de Navarra. Por ahora hemos conocido casos en Reparadores de Puente La Reina, El Puy de Estella y Jesuítas de Pamplona.

Guillermo fue el primero en destapar los abusos sexuales sufridos por niños en colegios religiosos. En su caso en Padres Reparadores. Lo contó en la SER. Su testimonio ha venido seguido de muchos otros. Para tener más fuerza, los afectados se van a constituir en asociación, según explica: "nos vemos con fuerza, sabemos que no es fácil porque parece que estamos luchando contra Golliat pero somos los que tenemos la verdad y vamos a continuar. Vamos a constituir esa asociación y organizarnos un poco". Los afectados llegarán hasta donde puedan, pidiendo responsabilidades puesto que creen que "aquí hay que reparara daños. No podemos quedarnos con este silencio que nos está ofreciendo la Iglesia".

Esta tarde, 5 afectados se encontrarán para compartir experiencias. Un día muy importante para ellos ya que "por fin vamos a poder juntarnos las víctimas, todos los que hemos salido con estos casos, y además de ponernos de acuerdo vamos a tener oportunidad de darnos un abrazo y unificar todos los testimonios".

Aunque a Guillermo le ha generado mucho sufirmiento el revivir lo sucedido, su valentía al romper el hielo y denunciar los hechos, ahora le está recompensando. Según explica "no me alegro de que estos casos salgan a la luz" pero "me siento bien porque es como tratar de abrirle la puerta a alguien que necesita liberarse de un sufrimiento".