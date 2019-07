Crisis turística o vuelta al pasado

Cerraremos la Semana Santa, con una ocupación media del 80% con los datos de los empresarios turísticos, que no es mala del todo, pero inferior a la de los últimos años. Sepan ustedes que se acercan curvas pronunciadas en el sector turística canario, que son de agüita.

El sector hotelero tiene una previsión para después de esta semana y para Mayo y Junio, de menos del 50%, para cubrir gastos. Veníamos de las "vacas gordas" y nos las prometíamos muy felices pero las tornas han girado. Lo del dicho "siete años buenos, siete malos, se está cumpliendo, aunque han sido algo más, y esperemos que ahora no vengan los siete malos.

Los empresarios del sector están empezando a dar de baja a una parte de los trabajadores temporales y gracias a que en nuestra provincia el convenio colectivo obliga que el 60% de la plantilla sea fija, y ahora por tanto, algunos establecimientos cerrarán, aprovecharán para reformar y darán vacaciones a los empleados en Mayo y Junio como se hacía antes. Es decir que parece que volvemos a lo que fuimos, todo porque nuestros competidores han despertado, porque han mejorado en seguridad, tienen grandes resort nuevos y sus precios son enormemente bajos, simplemente porque sus costes laborales son ínfimos respecto de los nuestros. Estamos hablando de Egipto, Túnez y Turquía fundamentalmente. Y encima el cambio climático, empiezan a subir las temperaturas en el norte de Europa, cosa no buena para nosotros.

La bajada del turismo de Mayo y Junio no será un problema, no es bueno pero esa siempre fue nuestra temporada baja. El problema es saber si aguataremos el temporal para Julio y Agosto, solo porque la bonificación del 75% que negoció NC, se bajaron los precios para los residentes, aunque no lo suficiente, pero subieron para el resto, con esto a los turistas peninsulares se les han puesto los billetes a precio de oro. Con la medida, las compañías han subido el precio total del billete, de forma injusta por ser suaves y eso perjudica especialmente a los no residentes en las islas. A esto hay que ponerle coto de inmediato.

Con todo tenemos un problema turístico y la política está para arreglarlo, el nuevo Congreso y el nuevo gobierno de España que salga de las urnas el 28 Abril, tienen por delante decisiones urgentes, sobre todo para Canarias. Y la pregunta es clara, clarísima, estamos ante una seria crisis turísticas o la vuelta al pasado, a la temporalidad.

Los candidatos están tardando en explicarse en campaña, ahora es el momento, qué esperan.