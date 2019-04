Políticos del sur de Madrid hablan sobre los escraches sufridos por varios partidos

David Conde, portavoz y candidato del PP en Valdemoro, Marta López, candidata de Actúa Leganés y Violeta Carlavilla, la candidata de Mas Madrid Fuenlabrada han debatido en la tertulia política de ‘Hoy por hoy, Madrid Sur’ sobre temas de actualidad.

La decisión de la Junta Electoral de no permitir el debate político a cinco en Antena 3 y la aceptación final, este miércoles, de los socialistas de concurrir al que se hará en el ente público de TVE ha sido uno de los asuntos abordados. Para David Conde “si la cadena pública ha tomado esta decisión es porque a Pedro Sánchez le interesa” y ha reprochado al socialista que no acepte el demandado debate a dos propuesto por Pablo Casado. Marta López cree que “poner cotos a los debates va contra la Democracia, mientras que para Violeta Carlavilla, no es presentable hacer un debate del debate y ha calificado la normativa al respecto de “arcaica”.

Sobre los boicots a actos políticos de Ciudadanos en el País Vasco y del PP en la Universidad Autónoma de Barcelona, todos los han condenado, aunque con matices. Ninguno ponía Conde, quien considera “impresentable que a cualquier partido se le haga contramanifestación” y añadía que quien se denomina antifascista y realiza estos actos de boicot, “son nazis”. Para la candidata de Actúa Leganés, hay que condenar los actos, pero no ir más allá en el debate ni mezclar asuntos como el terrorismo que vivió España con lo que le ocurrió a Ciudadanos en su mitin. Carlavilla, por su parte, considera que todos las violencias hay que denunciarlas, pero sin sacar el discurso del miedo que al final “deja atrás los problemas reales de los ciudadanos”. Cree que no se puede hacer de algo concreto, una campaña política.