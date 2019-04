Gordillo (Cs): "¿Que nosotros provocamos? ¿Provoca el chico que besa a su novio o la chica que viste minifalda?"

Luis Gordillo, portavoz de Ciudadanos Euskadi y cabeza de lista de la formación naranja al Congreso por Bizkaia en las elecciones generales del 28 de abril

Gordillo ha explicado porqué han denunciado ante la Fiscalía los incidentes del pasado domingo en Errenteria durante el mitin de la formación. "Hemos depostido documentación para que si la Fiscalía lo considera pertinente, esperemos que sí, inicie actuaciones. Aparte de declaraciones, hemos aportado un montón de video y fotos". Gordillo cuenta que "cuando nos estábamos yendo, a mi me pasó un botellazo de agua rozando la cabeza. Si me da, me tumba".

Gordillo ha criticado al peneuvista Andoni Ortuzar por haberle dicho a Pepa Bueno en 'Hoy por Hoy' que "a lo mejor alguien tenía el cálculo de que eso iba a pasar y por eso fueron". "Este tipo de declaraciones", ha declarado el candidato naranja, "aparte de indecentes, son tremendas y lo único que hacen es añadir más odio. ¿Nosotros provocamos? ¿Provoca el chico que le da un beso a su novio en la calle? ¿Provoca la chica que lleva una minifalda? ¿El chico que lleva un pin con la ikurriña o la bandera de España por la calle? ¿Eso es provocar? No mire, eso es expresarnos. Ortuzar sigue con el discurso clásico de su partido: "el ellos y el nosotros". El PNV, al final, solo quiere a los que les voten. Si tanto quieren realmente a Euskadi, a los vascos, que quieran a la mitad que no piensa como ellos.

Sobre el Cupo vasco, el profesor de Deusto ha explicado que Ciudadanos no se opone ni al Concierto ni al Cupo, pero "con un cálculo transparente". "Tiene que haber datos reales porque la única manera de exigirles responsabilidades es saber lo que nos cuesta", asegura. Denuncia que, además, "el PNV juega al trilerismo y lo vende electoralmente. Pero ¿como mejora nuestra vida que nos traspasen la AP-68? No va a mejorar de ninguna manera". La fomación que lidera Rivera propone en su programa electoral que la Autoridad Independiente de Responsabildad Fiscal (AIReF) fije el cálculo del Cupo.

Finalmente, Gordillo ha explicado cuál es el modelo territorial de su formación. "Queremos un sistema racional, sensato. En España tenemos 17 comunidades autónomas y cada una con un modelo distinto. Nosotros tenemos un modelo para toda España", ha explicado. Gordillo ha recordado el informe de duplicidades realizado por el Gobierno López que valoraba los solapamientos entre las distintas administraciones vascas en 400 millones de euros.