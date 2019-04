La candidatura independiente de Rodríguez causa un terremoto político en la Vall d'Albaida

La marcha de Jorge Rodríguez del PSPV y el anuncio de su candidatura por un partido creado en diciembre, "La Vall d'Albaida ens uneix", ha sacudido la comarca. La mayoría de miembros de la lista que encabezaba Rodríguez a la alcaldía bajo las siglas del PSPV se ha pasado en bloque a la nueva lista.

Solo dos miembros de aquella candidatura se mantendrían en el PSPV, Rebeca Torró (que ha sido mano derecha e íntima colaboradora de Rodríguez) y Jaime Peris (eran los números dos y tres) siguen en el partido del que Ximo Puig es el secretario general. Rebeca Torró es, además, la número seis en la lista de los socialistas valencianos al congreso.

Esta situación ha desatado todo tipo de conjeturas y podría provocar un serio contratiempo electoral al PSPV. Jorge Rodríguez arrasó en las últimas elecciones, obtuvo, en una campaña basada en su persona 14 de 21 concejales. Fuentes consultadas por la SER afirman que Rodríguez "tiene abducida" a la comarca y pronostican que podría abrir una brecha en el PSPV y desde un partido independiente mantendría el control de una comarca que podría llevarle a la Diputación.

En lo político, Compromís se postula como el único garante para mantener el buen clima que ha existido con el gobierno del Botànic en una reedición del mismo. Nico Calabuig, portavoz de Compromís en ese Ayuntamiento, lamenta que Rodríguez haya puesto sus intereses personales y políticos por encima de la ciudad en una vendetta política.

El PP, por su parte, considera que mientras Rodríguez presume de haberse ido del PSPV para no perjudicarlo, al tiempo crea un partido con vocación comarcal alimentado por socialistas próximos al alcalde de Ontinyent y con la intención de, tras las elecciones, colaborar con el PSPV, que augura quedará muy debilitado, o incluso volver a formar parte de ese partido. Paco Penades es concejal popular en Ontinyent y número dos para las próximas elecciones.

Tanto Compromís como PP lamentan el daño que que está haciendo este asunto a Ontinyent, mientras Jorge Rodríguez, por su parte, en una declaración grabada, insiste en que las decisiones que toma las hace por el bien de Ontinyent, pero no aclara ninguno de esos aspectos. Se limita a insistir en que la lealtad hacia el PSPV está fuera de duda. Aunque él no pueda decir lo mismo del partido que lo apartó de inmediato cuando estalló el escándalo y del que ahora se aparta él precisamente para no perjudicar ni a Ximo Puig ni a Pedro Sánchez.

Preguntado por si un imputado pueden encabezar una lista electoral, Ximo Puig afirma que "eso en su partido no pasa..." Y en referencia a la candidatura independiente de Jorge Rodríguez para el ayuntamiento de Ontinyent, dice que cada uno debe asumir su responsabilidad. En este sentido, ha recordado la importancia de la ética para un partido que escogido un camino de no retorno al pasado y que por eso ahora son más exigentes que nunca.