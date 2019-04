Eva Tubío: "Es una broma, no pretendía ofender a nadie"

Eva Tubío pide disculpas en declaraciones a Radio Cádiz por el mensaje publicado en su cuenta de Facebook en la tarde de ayer, en el que bromeaba sobre si el supuesto yihadista Zouhair El Bouhdidi, detenido en Marruecos por tratar de atentar en Sevilla "no había mirado el AEMET", ironizando sobre si el individuo no había consultado el parte meteorológico antes de atentar y en alusión a las fuertes lluvias que ayer tuvieron lugar en la capital sevillana.

Asegura Tubío que "solo es una broma que no pretendía ofender a nada ni a nadie" y en relación con el detenido por la Policía Nacional, cree que "es una persona que no tenía ninguna infraestructura" y que por eso ha "gastado una broma con ese tema". La edil de Ganar Cádiz en Común apunta que si se ha ofendido alguien o se ha malinterpretado "lo lamenta porque no era su intención".

Tras las disculpas, la responsable de cultura del ayuntamiento de Cádiz ha defendido el humor "porque es necesario, es libertad de expresión y es básico ante la vida y los acontecimientos tan duros que vivimos".

Después de borrar la publicación que ha generado la polémica, Eva Tubío publicaba en su cuenta de Facebook una corrección explicando que bromeaba sobre el asunto porque el presunto yihadista "no ha conseguido nada y se puede bromear", asegurando que lo que hacía era, tan solo, "burlarse de él".

Cadena SER