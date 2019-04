La procesión del Viernes Santo, un museo en la iglesia de Santa María de Gracia

No ha podido ser. Una de las más bellas procesiones de Cartagena, la procesión del Santo Entierro de la Cofradía Marraja, no ha desfilado en este Viernes Santo por las calles de la ciudad.

La Cofradía Marraja, ha tenido que tomar esta difícil decisión porque los pronósticos meteorológicos anuncian lluvias en Cartagena, en las horas precisamente que tenía que salir esta procesión a partir de las nueve de la noche.

Para compensar esta situación y no dejar al público sin contemplar estas bellezas artísticas, se han abierto las puertas del templo de Santa María de Gracia al público en general.

Miles de personas han podido ver y también emocionarse con las tallas y tronos que han convertido a Santa María de Gracia en un improvisado museo de la imaginería de Capuz y de otros escultores que forman parte de las joyas de la cofradía morada.

La iglesia Santa María de Gracia estaba llena de ciudadanos que querían ver algunos de los tronos de la Cofradía Marraja que esta noche no ha podido desfilar por las calles de Cartagena.

Desde las 5 de la tarde la Iglesia ha estado abierta y se ha podido escuchar por megafonía las diversas marchas de Semana Santa de Cartagena.

El Hermano Mayor de la Cofradía Marraja, visiblemente emocionado en declaraciones hechas a 'Radio Cartagena Cadena SER' ha manifestado que "no sacar la Procesión del Entierro a la calle ha sido una decisión muy difícil de adoptar tanto para él como para los hermanos de la Cofradía Marraja.

Sobre las peticiones de dimisión que se han podido escuchar por tomar esta decisión de no sacar la procesión a la calle, el Hermano Mayor de la Cofradía Marraja ha dicho textualmente que "no quería pasar a la historia como el que había arruinado el patrimonio artístico de su cofradía". "Con el patrimonio no se puede jugar", según Francisco Pagán, quien ha resaltado "que no hay que fiarse porque se vean claros en el cielo. La predicción de la AEMET apunta la posibilidad de fuertes lluvias a partir de las 21 horas y es mucho lo que está en juego."

Hay que reseñar también las declaraciones que Francisco Pagán ha hecho a Radio Cartagena de proponer a la Junta de Mesa de su cofradía la posiblidad de adelantar el próximo año la salida de la 'Procesión del Encuentro'.

Y es que han comprobado que con la experiencia que pusieron en marcha ayer, de adelantarla dos horas, por problemas climatológicos, pudieron comprobar que fijando el 'Encuentro' a las 03:30 horas es muchísimo el público que con sus hijos se acercan a verlo, porque no tienen que esperar a altas horas de la madrugada.

A las nueve de la noche está previsto realizar un Vía Crucis en el interior de Santa María y el público asistente cantará la tradicional salve a la Virgen de la Soledad.

Ramón Pérez, Hermano Mayor de la Cofradía del Resucitado, también ha pasado por los micrófonos de 'La Ventana Paso a Paso de Cartagena' y nos ha detallado los preparativos de la procesión del Domingo de Resurrección contemplando todas las opciones incluso en el caso que llueva. Ramón Pérez se ha emocionado en antena recordando la imagen de la Virgen del Amor Hermoso.

