Más de 200 personas se adhieren en Ibiza al manifiesto feminista en apoyo al PSOE

Más de 200 personas han firmado el manifiesto feminista de apoyo a las candidatas del PSOE de Ibiza.

La aspirante al Senado, Patricia Abascal, y la candidata al Congreso, Sofía Hernanz han presentado, en la sede del partido en Ibiza, este manifiesto en el que se comienza asegurando que "tras décadas a la sombra de una sociedad patriarcal, el feminismo ha supuesto una revolución imparable en la conquista de los derechos que nos merecemos las mujeres”.

Además, califican de "sorprendente" que en pleno siglo XXI, con todo los avances de los que se disfrutan en diferentes campos las mujeres tengan que seguir reclamando año tras año la igualdad plena…Añaden que resulta "increíble" que se tenga que seguir luchando por cobrar lo mismo por el mismo trabajo o que la maternidad se siga considerando como un problema por un buen número de empresas y para la carrera profesional de muchas. En este punto sacan pecho de la labor del gobierno socialista porque recuerdan que recientemente se ha intentando minimizar algunos aspectos con medidas como la ampliación del permiso de paternidad.

En cuanto a la violencia de género, dicen que es necesario trabajar sin descanso para combatirla y esto no se conseguirá “hasta que el rechazo sea legal y también social”.. Además, hablan de las nuevas amenazas como las propuestas encaminadas a la legalización de la prostitución o los vientres de alquiler... De ahí que las socialistas digan que hay que actuar con contundencia para no permitir un paso atrás. Y dicen a las formaciones que pretendan ese retroceso para las mujeres que “con los derechos de las mujeres no se negocia”…Por todo esto piden, en este escrito, el voto para Hernanz y Abascal, en definitiva, para que el PSOE vuelva a gobernar a partir del 28 de abril.

Entre las firmantes figuran Lupe López (sindicalista), Irene Colomar (deportista), Maria Torres (profesora), Isabel Prats (artesana) Ascensión Joaniquet (abogada), Emma Torres (profesora y modelo), Loreto Mayol (artesana), Carolina Gil (abogada), Susana Ribas (funcionaria), Laura Torres (fisioterapeuta), y María José Vidal (logopeda), entre otras muchas mujeres y hombres de la isla.

Sofía Hernanz y Patricia Abascal han agradecido el apoyo de todas las personas que ha firmado el Manifiesto, y han hecho un llamamiento a llenar las urnas de votos socialistas para que España siga avanzando en políticas para una igualdad plena entre hombres y mujeres. “Vamos a hacer ganar a los derechos, y no a las derechas”, como han destacado.