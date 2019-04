El Jaén FS se despide de la liga regular con victoria

Se acabó la liga regular en la cancha de la Salobreja, para el Jaén FS con una victoria por 4-3 frente al cuadro gallego de O Parrulo Ferrol. A falta de un partido y antes de empezar los play off por el título, el equipo amarillo es sexto clasificado y jugará el último encuentro frente a Industrias Santa Coloma donde deberá al menos empatar para no depender del resultado del Aspil Ribera Navarra y preservar esa posición de cara a la fase final donde se disputa el título liguero.

La victoria frente a los gallegos de O Parrulo no fue nada fácil y si muy sufrida. Los gallegos sumaron 2 goles en apenas un minuto que silenció La Salobreja y sembró la duda en un partido donde Jaén se jugaba mucho por cuestiones clasificatorias de play off mientras que O Parrulo, que ya tenía su permanencia asegura para la próxima temporada en primera división, no le iba nada en el envite, sólo el honor.

Carlitos recortó distancias con el 1-2 cuando tan sólo se habían jugado 8 minutos de partido pero poco antes del descanso Rubén Lemos volvía a poner más distancia entre ambos equipos. Con 1-3 se llegó al final de la primera parte.

El Jaén f.s tenía una difícil papeleta para la segunda parte. El objetivo era remontar un partido ante un rival de calidad. Los primeros cimientos los puso Michel con el 2-3 y le siguió Dani Martin con el 3-3.

A falta de 11 minutos para el final O Parrulo cometía su quinta falta y el camino se allanaba para el Jaén F.S y así sucedió. Minuto 33 de partido y 6ª falta del equipo ferrolano; cómo no, Carlitos se encargaría de lanzar, marcar y remontar el partido. 4-3 que ya no se movería pese a las muchas ocasiones que tuvo Jaén de aumentar el marcador.

Ahora toca asegurar la sexta plaza el próximo sábado, último partido antes de los play off por el título. El encuentro será contra Industria Santa Coloma y se jugará el sábado 27 a las 18:30 en el Pabellón cubierto de Badalona.