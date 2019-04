Alberto Monteagudo destituido /

Todo o que comeza remata, ainda que ás veces antes do agardado. Alberto Monteagudo, tras seis meses á fronte do banco albivermello, finaliza a súa etapa coma adestrador do CD Lugo. Segundo explica o clube: "El Consejo de Administración ha acordado rescindir el contrato de Alberto Monteagudo como primer entrenador del Club, tras una reunión extraordinaria celebrada a tras el CD Lugo-Granada CF"

O de Valdeganga entraba a formar parte da familia albivermella o 28 de outubro, tomándolle o relevo a Javi López. Deste xeito, e a falta de sete xornadas para o remate da Liga 1,2,3, xa son dous os adestradores que pasaron polos mandos do equipo amurallado.

A espera de que se confirme novo adestrador