Cinco accidentes con conductores borrachos en las últimas 48 horas en Vila

La Policía Local de Ibiza ha intervenido en cinco accidentes de tráfico con alcoholemias positivas en las últimas 48 horas. La policía local de Ibiza ha intervenido en un accidente ocurrido pasadas las tres de esta madrugada en la E-10 a la altura de la rotonda de Can Misses... Un vehículo ha impactado contra otros dos que estaban estacionados. Como consecuencia del impacto se ha producido un incendio en uno de los coches que ha sido sofocado por los bomberos…El conductor del vehículo ha dado positivo en la prueba de alcoholemia con un resultado de 0,57 mg/l y 0,63 mg/l. La policía ha iniciado diligencias judiciales ya que la tasa supera ampliamente lo permitido.

No ha sido el único accidente de las últimas horas ya que durante la madrugada del viernes al sábado se han registrado otros cuatro siniestros en el municipio en el que sus conductores conducían bajo los efectos del alcohol... Tan solo uno de ellos ha resultado herido y trasladado a Can Misses, aunque su estado no es grave... A este joven de 22 años se la ha practicado la prueba de alcoholemia y ha dado como resultado 1,19 mg/l.