Barbón llama a mantener la tensión ante el 26M y se aleja de Ciudadanos, un partido "rehén de la extrema derecha"

La política asturiana ya está en clave de autonómicas. Particularmente la Federación Socialista Asturiana, que menos de 24 horas después del cierre de los colegios electorales el pasado domingo, reunió este lunes a su comisión ejecutiva autonómica para hacer un gratificante repaso de los resultados de las generales y de inmediato enviar los primeros mensajes con la vista puesta en el 26 de Mayo. Su secretario general y candidato al Principado, Adrián Barbón, habla de una segunda vuelta en toda regla e insiste en una de las ideas que les funcionó en generales: la del riesgo de involución democrática y de un gobierno pivotado sobre el crecimiento de la ultraderecha. Aquí en Asturias también hay amenaza según Barbó, que mete en el mismo saco a Ciudadanos, dando por hecho que en el Principado no habrá opción de pacto con los de Juan Vázquez porque ellos ya tienen su propio bando.

En opinión del secretario general de la FSA, Ciudadanos "ha traicionado al espacio de la moderación y es rehén de la ultraderecha", y no tienen duda de que si suman con el PP, Foro y Vox, gobernarán juntos antes que optar por la socialdemocracia que representa el PSOE. "Es una cuestión de proyectos, no de personas", ha dicho.

Barbón califica de “grillero” a las derechas para realzar la opción del PSOE como la única seria y estable, pero llama a no confiarse. El éxito del pasado domingo no es a su juicio extrapolable -tampoco en las municipales- y recuerda que la fuerza política que más creció porcentualmente el domingo no fue el PSOE sino Vox.