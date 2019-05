Christian: "Espero retirarme en Primera con la camiseta del Oviedo"

Christian Fernández, que está a punto de finalizar su tercera temporada en el Real Oviedo, siempre ha sido un fijo para los diferentes entrenadores que han pasado por el banquillo del conjunto azul. El tiempo en la ciudad, la confianza de los técnicos y su compromiso dentro del terreno de juego le han llevado a ser uno de los capitanes de la primera plantilla. Prueba de su entrega son las tres grapas que aún permanecen en su cabeza tras el golpe sufrido en el último partido, que por otro lado no le privaron de permanecer en el campo hasta el final para ayudar a conseguir una victoria balsámica.

“Ganarte el reconocimiento de una grada tan exigente te llena de orgullo. Siempre intento dar lo máximo de mí desde la honradez y el trabajo. Muchos decían que si yo jugaba por amiguismos, que si yo era el hijo de Anquela... He jugado más de cien partidos oficiales con el Oviedo y lo he hecho con todos los entrenadores. Eso habla por sí solo”, comentó el defensa, que además no mostró predilección alguna por jugar de lateral o central.

La llegada de Sergio Egea parece haber sentado bien a la plantilla. El triunfo en Almería, con cambio de sistema y alineación incluidos, ha recuperado cierta ilusión que parecía perdida en el aficionado tras la derrota ante el Córdoba: “Realmente lo que nos ha cambiado ha sido la mentalidad. Llega un entrenador nuevo y parece que todo vuelve a empezar. Al final los futbolistas somos unos oportunistas y muchas veces nos ponemos del lado del caballo ganador. Lo que hay que hacer es autocrítica y saber lo que se ha hecho mal. El primero en caer en estas situaciones es el entrenador, pero el problema va a seguir siendo el mismo si nosotros no cambiamos. Esto puede ser como un buen champagne, hasta que las burbujas desaparezcan, o como un buen vino, que vaya mejorando a medida que lo vas tomando. Espero que sea un buen vino y con un buen final, con un buen poso”.

Christian, que siempre mostró un especial afecto hacia Juan Antonio Anquela, fue uno de los futbolistas que más sintió la salida del jienense: “Entiendes que son situaciones profesionales del fútbol. Fue un varapalo para él. Siempre me dijo que quería estará aquí, incluso antes de llegar. Se ha quedado con el trabajo a medio hacer, tenía la ilusión de poder darle la alegría a la afición que tanto lleva esperando de volver a Primera División”.

“Todos nos sentíamos responsables de esa destitución. Dimos una pobre imagen ante un rival que pasa momentos complicados a nivel económico y deportivo. Fue de los perores partidos que yo recuerdo. Estábamos bloqueados, se generó un nerviosismo y una ansiedad que hizo que nos entrasen las dudas y el miedo. Dimos la sensación de un equipo temeroso y muerto por momentos. Cuando marcamos el 3-2 no lo celebré porque tenía la sensación de que ese día no íbamos a ganar. Le dije a Nereo que no lo veía nada claro, se apreciaba que nos iban a marcar”, añadió el cántabro.

Christian, tras renovar su contrato el verano pasado, seguirá vinculado al club la temporada que viene después de cumplir los objetivos pertinentes para poder ampliar su compromiso con el club ovetense: “Por contrato así lo tengo estipulado y, si la dirección deportiva considera oportuno que continúe, yo voy a seguir porque aquí he encontrado mi casa y el sitio donde poder retirarme. Espero poder retirarme en Primera División con la camiseta del Oviedo”.

Por último, en relación al duro partido que se avecina este fin de semana contra el Granada, dejó claro que es una cita clave para determinar las aspiraciones del equipo de cara a la recta final de la competición: “Siempre, en estos momentos, nos hemos quedado a medias. Cuando las cosas han ido peor siempre hemos dado la versión más valiente y ambiciosa, y en aquellos que marcarían la diferencia para ser un equipo de play-off a uno de media tabla, nos hemos quedado ahí. Este encuentro puede marcar un antes y un después. Si somos capaces de ganar, las expectativas pueden ser muy altas”.