Ciudadanos consigue cinco concejales y será clave en la formación de gobierno

Ciudadanos vivió una noche feliz con la consecución de cinco concejales y más de 22.000 votos. Su papel será clave en la formación del próximo gobierno municipal, en el que entrarán junto al Partido Popular y muy probablemente, Vox.

Ambiente en la sede de Ciudadanos / Cadena Ser

La alegría se desbordó en la sede de Ciudadanos tras conseguir ese quinto concejal que arrebataban al PSOE en el tramo final del escrutinio. Unos resultados que permiten a la formación naranja negociar con el PP y Vox para formar gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba. "Estamos muy felices. Córdoba ha votado cambio y tendrá cambio. Estamos encantados de que el cambio sensato llegue a la ciudad. Los cinco venimos de la sociedad civil y somos gestores. Queremos un cambio ilusionante y esperanzador. Vamos a hacer un trabajo sensato y vamos a marcar la diferencia en Córdoba. Seremos un gobierno que mire el futuro que blindará Córdoba a una generación vista", afirmó Isabel Albás

La candidata naranja dejó claro que su partido está dispuesto a formar gobierno con el PP y no valoró la posibilidad de que el partido de Jose María Bellido, se plantee gobernar en solitario. "Entiendo que ellos solos no podrán hacer mucho por Córdoba. Lo importante es Córdoba y los cordobeses y no los intereses de un partido político. Hay que dejar a un lado las ideologías. Desde mañana nos pondremos a trabajar", concluyó Albás, quien no especificó si contempla la entrada de Vox en un hipotético gobierno local.

