La pelea por la presidencia tendrá cuatro candidatos

La pelea por la presidencia del Deportivo no va a tener más caras que las ya conocidas. Las alternativas que se han pretendido organizar alrededor de algunos de los principales accionistas han fracasado y la lucha por el sillón presidencial no va a dejar lugar a la sorpresa.

A lo largo de los últimos días han sido varios los intentos de articular una candidatura que aglutinase a algunos de los máximos accionistas. El principal trabajo ha estado a la hora de escoger al "cabeza de cartel". Las negociaciones han sido intensas, pero además del intento fallido por reclutar a Mauro Silva, ha habido dos negociaciones frustradas a mayores. Ante esa situación, salvo que la situación diese un giro que en estos momentos todas las partes descartan, los accionistas podrían elegir el próximo día 28 entre los cuatro candidatos conocidos: Jesús Martínez Loira, Manuel López Cascallar, Paco Zas y Fernando Vidal.

Los tres primeros ya han presentado sus proyectos, aunque Martínez Loira tiene la intención de convocar un acto antes del fin de semana para presentar a su equipo de trabajo. Fernando Vidal aun no ha decidido si se situará en la línea de salida el día 28, aunque el hecho de que no haya aparecido ninguna otra candidatura le ayuda a tomar la decisión. El exconsejero renunciaría a la carrera electoral siempre y cuando se conformase la alternativa de los grandes accionistas, pero al no aparecer dicha lista, se da por hecho que se postulará para ocupar el sillón presidencial. El empresario se encuentra fuera de la ciudad y espera regresar antes del fin de semana para anunciar su intención de optar a la presidencia. Su intención es dar a conocer su proyecto durante la semana próxima, la semana previa a la celebración de la Junta.