Fran: "Todavía está esa espina clavada y estará ahí siempre"

En Coruña Deportiva hemos querido revivir una amarga efemérides: los 25 años del penalti fallado por Djukic. Decía Carlos Gardel que "20 años no es nada", pero ni el paso de 25 ha ayudado a olvidar a los protagonistas. Francisco González Pérez, Fran, ha compartido con nosotros el dolor que aun siente cuando echa la vista atrás. "Fue tan, tan duro... no solo para los jugadores. Para todos. El estadio era todo el mundo llorando y roto. Yo tarde meses en recuperarme. Fueron las vacaciones más amargas de mi vida. Fue un palo muy duro. Menos mal que hemos sabido sobreponernos a todo eso". Y es que para mucha gente, en la capacidad de asimilar aquel fracaso, está una de las claves de los éxitos posteriores.

Aunque el fútbol le dio la oportunidad de sumar el título de Liga seis años más tarde, en aquella fatídica noche los pensamientos de Fran eran de haber dejado pasar una oportunidad que jamás volvería a presentarse. "Pensé que esa situación no se volvería a repetir. Tenerlo al alcance de la mano... es muy dificl competir con Real Madrid o Barça por parte de un modesto como el Deportivo. Es el momento más triste como jugador. Fue muy duro".

Tras la derrota del 94, llegaron las Copas del 95 y 2002, la Liga del 2000 y las Supercopas en el 95, 2000 y 2002, pero ni con esas Fran ha conseguido mitigar su dolor. "Ganar la liga con el Depor es un sueño hecho realidad y te quitó mucho dolor de encima. Pero (sufría) por tanta gente que había sufrido y por mis compañeros, aquella generación llamada Superdepor, a los que se debía una liga... Todavía está esa espina clavada y estará ahí siempre" afirma.

Es inevitable pensar en la repercusión que podría tener aquel equipo si se pasease por Europa en la actualidad. "No me quiero imaginar la sensación que podría causar aquel equipo hoy en día. Seguramente lloverían ofertas y sería difícil mantenernos juntos". Pero si el pasado es dulce, la realidad es bien diferente para el deportivismo. En plena pelea por entrar en un complicado play off de ascenso e inmersos en un proceso electoral, Fran desea que "vaya quien vaya, es un equipo con una deuda importante, el tema deportivo tiene mucho que mejorar... que hagan lo mejor para darle la estabilidad que el equipo necesita". En ese futuro inmediato Fran podría tener un lugar, al igual que ya lo tiene en la historia de un Deportivo donde todavía es el jugador que más veces ha vestido su camiseta en la máxima categoría. "Si en algún momento alguien cree que puedo ayudar, estaría abierto a cualquier posibilidad. Todo lo que pueda ayudar en beneficio del Deportivo, por mí estaría encantado"