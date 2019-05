El Oviedo Baloncesto hace balance de la temporada

Esta mañana se celebró en el polideportivo de Pumarín una rueda de prensa del Liberbank Oviedo Baloncesto para hacer balance de una temporada que finalizó con un sabor amargo tras la eliminación a las primeras de cambio en los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB contra Ourense.

Héctor Galán, director general del club, explicaba las razones de lo sucedido: “El equipo no llegó bien. Algunos jugadores que habían dado un buen nivel, no ofrecieron lo mismo en el play-off. No tengo ningún reproche a la plantilla y cuerpo técnico. Cuando más complicado lo teníamos, en el tercer partido, hicimos nuestro mejor juego, pero nos faltó una pizca de suerte”.

Ahora empieza un periodo vacacional para la plantilla, no tanto para Héctor que centra su trabajo en los despachos y en primer lugar con el objetivo de las renovaciones encima de la mesa: “La planificación está más avanzada que otros años. Hay cuatro jugadores renovados y a ver si podemos avanzar estas semanas alguno más. Si esto no sucede habrá un pequeño parón, ahora estamos centrados en los nuestros. Estoy contento porque tenemos la estructura del equipo hecha”.

Escucha aquí la rueda de prensa completa

Fuera de lo deportivo, el director general quiso agradecer el respaldo de la afición durante toda la temporada. Ahora la entidad carbayona está con un ojo puesto en las elecciones del próximo domingo, que pase lo que pase, esperan que les sigan teniendo en cuenta: “Estamos mal acostumbrados porque el apoyo que tenemos de la afición es muy bueno. Pumarín estaba a reventar en los últimos partidos. Cuando pase el tiempo es lo que tenemos que valorar, que el equipo sigue enganchando. Si tenemos que seguir creciendo debemos hacerlo por ahí, por el respaldo social”.

“Las relaciones con el Ayuntamiento y el Principado son muy importantes. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y hasta donde podíamos hacer. Pido que tengamos la misma relación. La construcción de un nuevo pabellón lo veo necesario y casi obligado. Pumarín nos está limitado. Reclamamos una solución que a mí me gustaría que fuese mañana. A la hora de tomar decisiones en la ciudad esperemos que tengan en cuenta nuestra demanda”, añadió Galán.

En esa comparecencia también estuvieron el entrenador, Javi Rodríguez, y el capitán del equipo, Víctor Pérez, que ambos se lamentaron del play-off realizado después de una temporada regular que fue excelente donde igualaron el record de victoria del club en la LEB Oro.

“Fue duro y cruel por la manera en que terminó, pero merecido. También estoy satisfecho y orgulloso por lo que ha ocurrido esta temporada. La lesión de Sergio nos condicionó un poco, no porque sea él en particular, sino porque la dinámica del equipo era muy buena. La primera parte del primer partido nos hizo muchísimo daño. Al final es un conjunto de muchas cosas. Esto es deporte y hay que aprender de ello. Hay que reconocer cuando el equipo contrario es mejor. Lo importante no es la meta, sino el trayecto. Hay que valorar cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos hecho un buen baloncesto y hemos competido 34 de 37 partidos. Doy las gracias por estar aquí y poder dedicarme a lo que más me gusta”, afirmó el técnico gallego.

Por su parte, el jugador andaluz, que seguirá al frente del equipo la temporada que viene aseguró que la experiencia vivida les servirá de aprendizaje: “Fue un final doloroso, pero Ourense fue justo ganador de la eliminatoria. El punto de inflexión fueron los primeros 20 minutos del primer encuentro, sabíamos que no habíamos sido nosotros. Fue un palo que nos marcó. No es cuestión de lamentarse por las lesiones. Hicimos un buen baloncesto y la gente tiene que estar satisfecha de nuestro trabajo. Aprender de esto y seguir en la misma línea de trabajo”, comentó el capitán.