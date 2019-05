Errejón se quedará cuatro años en la oposición si la izquierda no suma

Íñigo Errejón asegura que se quedará en la oposición aunque no haya un gobierno de izquierdas tras el 26M. "Vamos a sumar", ha dicho. ¿Y si no? ¿se quedará cuatro años en la Asamblea de Madrid?, le ha preguntado Javier Casal en La Ventana de Madrid. Y ha respondido: "Claro que estaré trabajando para cambiar la Comunidad de Madrid. Pero es que vamos a sumar. Nos estamos dejando la piel. Todas las encuestas dicen que vamos para arriba. Hay una oportunidad histórica y los madrileños no la vamos a dejar escapar".

El candidato de Mas Madrid a la Comunidad no se arrepiente de su divorcio con Podemos. "Las encuestas solo empezaron a decir que un gobierno de cambio era posible cuando nosotros empezamos a andar". "Solo ha empezado a cambiar el panorama cuando hemos irrumpido; hemos ensanchado el bloque" de la izquierda, ha asegurado.

Critica Errejón que el Gobierno regional haya puesto "trabas" para la aprobación de la Operación Madrid Nuevo Norte de Manuela Carmena. Considera que el Ejecutivo regional ha sido "tramposo" enviando el informe a una semana de las elecciones. Y subraya el hecho de que Podemos sí apoyara esta operación en el pasado (ahora se opone): "Hace un año sí la compartían". Y añade: "Está muy bien que seamos críticos. Pero en la ciudad de Madrid hay una sola alternativa a la política de Carmena: que la política de vivienda la lleve Villacís y su familia y que la policía municipal la lleve Ortega Smith".

No se opone a las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública, como sí lo hace su contrincante de Unidas Podemos Isabel Serra. " Si alguien quiere donar algo que ayuda a curar, a prevenir o a salvar vidas me parece bien. Y acto seguido voy a ser extraordinariamente estricto para garantizar que las normas se cumplen: que los más ricos no evaden impuestos, que pagan lo que les toca, y con eso financiamos los servicios públicos". "En política hay que ser pragmático", añade Errejón. También se ha mostrado partidario de crear una Oficina Anticorrupción y apoyaría la supresión de los aforamientos que plantea Ciudadanos.

Por otra parte, ha criticado con contundencia la actuación de Telemadrid a la hora de organizar el debate autonómico del 26M, en el que no participó por la prohibición de la Junta Electoral: "Han sido excesivamente timoratos y creo que eso es un flaco servicio a la pluralidad informativa para los madrileños".