Bonaque se marcha de la UD Los Barrios

El defensa central Manuel Bonaque se ha despedido este miércoles de la Unión Deportiva Los Barrios, club al que llegó comenzada la temporada y donde ha sido un fijo en las alineaciones en primera instancia con Rafa Escobar y posteriormente con Carlos Ríos. El onubense hizo pública una carta a través de las redes sociales donde aseguraba que se despide de uno de los sitios "donde más feliz he sido".

"Todo eso ha sido gracias a vosotros (plantilla, cuerpo técnico, afición, Comando Chicharrón, pueblo), porque desde que llegué me tratasteis como si ya nos conociéramos de toda la vida e incluso me ayudasteis personalmente en el día a día", aseguró el zaguero que da las gracias a su 'familia' como define al vestuario del San Rafael. "Habéis conseguido que me lleve una verdadera familia de ese pequeño pero gran vestuario. No dudéis que volvería a dejarme cada gota de sudor y sangre por ustedes uno a uno y por esta camiseta", asentía uno de los jugadores más regulares en el conjunto gualdiverde.

Un Bonaque que se despedía señalando que "la felicidad no la marca la categoría donde estés, sino la familia que llegas a hacer", concluyó.