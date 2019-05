José Francisco Castro: 'Tenemos la mejor candidatura y un compromiso con la población de Tarifa'

Reconoce que la candidatura será continuista con el trabajo realizado hasta ahora en el Ayuntamiento de Tarifa por los compañeros que han colaborado con el gobierno local, liderado por el PSOE, estos últimos años. Entre las principales demandas ciudadanas Castro ha recogido las quejas en materia de limpieza "para esto nosotros tenemos una apuesta clara, un plan de choque que solucione este problema no solo a 3 días de las elecciones".

En la cuestión medioambiental el candidato de Adelante Tarifa entiende que hay que dar solución al problema de los vertidos en Los Lances, "primero la recogida inmediata de esas aguas residuales por parte del ayuntamiento y segundo reclamar la actuación de la Junta de Andalucía para que solucione definitivamente el problema y no de forma provisional con un emisario mar adentro".

Sobre la polémica por el chiringuito de Dani García, Bibo Tarifa, entiende Castro que es un establecimiento legal, "apostamos por un modelo urbanístico cohesionado. La oferta turística pasa por ofrecer multitud de servicios que se adecúen a la legalidad vigente y a ello nos acogeremos.".

Sobre el impulso turístico a la ciudad el candidato de Adelante Tarifa tiene claro que hay que poner a Tarifa en el lugar que le corresponde, "vivimos en un mundo globalizado. Tenemos una propuesta superimportante que consiste en solictar a la UNESCO la calificación de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a las orillas del Estrecho para desterrar que este - el estrecho- sea un cementerio".

Castro ha querido incidir en la apuesta por la renovación del Plan General de Ordenación Urbana que se ha quedado obsoleto. Sobre Atlanterra, cuyos vecinos han denunciado el abandono municipal que sufren y los problemas de abastecimiento de agua y urbanísticos, Castro dice que "no somos partidarios de un macro desarrollo urbanístico tan disperso que nos genera muchos problemas. Las reivindicaciones de Atlanterra son muy legítimas pero tenemos que trabajar muy duramente y muy de la mano para que estos problemas se vayan solucionando. No olvidemos que gran parte de los vecinos de Atlanterra no residen habitualmente en la zona, aunque igualmente la vamos a tener en consideración".

Adelante Tarifa trabaja por conseguir una mayoría que les permita gobernar, "no obstante nosotros vamos a tender la mano a todas aquellas formaciones políticas que quieran atajar los graves problemas de Tarifa".