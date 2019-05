Adriana Cardoso: "Me siento como en casa"

Adriana Cardoso seguirá una temporada más en el SUPER AMARA Bera Bera. La extremo brasileña ha renovado su contrato después de una gran campaña llegando a marcar 200 goles. Tati Garmendia, responsable de la sección de balonmano del club donostiarra, ha confirmado las dos últimas bajas de la actual plantilla. "Decir que con las bajas de Camejo y Priscila se acaban las noticias de jugadoras de esta plantilla. Con ambas jugadoras se decide no contar. De momento Prsicila se queda aquí porque está de baja, pero no pertenecerá a la plantilla”.

-Quería renovar. "Una de las ideas era renovar, tuve algunas opciones, pero opté por seguir, me gusta mucho jugar en el Bera Bera porque me siento como en casa. Me gusta mucho estar aquí".

-Bera Bera. "En España para mí es de los mejores equipos para estar y competir. la próxima temporada jugamos Europa y podemos luchar por títulos y eso como deportista es muy importante".

-Buena temporada a nivel personal. "La segunda temporada en un equipo es siempre mejor que la primera. El año pasado sentí como si no me hubiera ido del Bera Bera, me sorprendió estar tan bien y estoy contenta de haber ayudado de esta manera y espero seguir así".

-Ultima jornada. “Pena de no depender de nosotras, pero no creo que hayamos hecho mal temporada. No veo que haya sido algo malo”.

-Soñar es gratis. “La esperanza es la última que muere. Nosotras nos concentramos en lo nuestro y debemos ganar. Y si pincha Rocasa estaremos ahi”.

-Muchas bajas. "Todos los años se va gente y viene gente. Es normal que un club como el Bera Bera busque siempre lo mejor. Algunas son piezas importantes, pero cada una tiene sus decisiones personales. Yo creo que para el próximo año estaremos bien también”.