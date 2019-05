Fernando Giner (Ciudadanos): "El Govern de la Nau no comparte las políticas de Grezzi, pero nadie se atreve a toserle"

El candidato a la alcaldía de Ciudadanos, Fernando Giner, insiste en que estaría muy a gusto en un pacto 'a la andaluza', gobernando con el PP, pero evita nombrar a Vox: "luego, en la investidura, que me vote quien quiera". Lo primero es el proyecto para Valencia, y el suyo "es de centro", ha asegurado el líder de la formación naranja, que no cree en líneas rojas sino en los compromisos y que, afirma, nadie le va a hacer retroceder en los derechos sociales y civiles.

Destaca que las posibilidades de que Ciudadanos gobierne son muy altas. "Hay partido y está muy abierto", dice Giner, que advierte que no se va a producir lo que llama "efecto alcalde"- primero se gana por los pelos y después se asienta- que funcionó con Pérez Casado y Rita Barberá, pero no lo hará con Ribó porque opina que el primer edil ha estado de espaldas a la ciudad.

Giner ha pasado por los micrófonos de 'Hoy por Hoy Locos por Valencia' dentro de la ronda de entrevistas a alcaldables que la SER esta realizando durante esta semana previa a las elecciones y se ha mostrado preocupado porque los socialistas y Compromís permitan, si vuelven a gobernar, que el actual concejal de movilidad Giuseppe Grezzi siga implantando su modelo de movilidad "a martillazos" en la ciudad, aunque luego lo critiquen.

En la misma línea, el candidato a la alcaldía ha manifestado que se va a "dejar la vida en que la EMT de Valencia sea la mejor Europa" con una frecuencia media de entre 8 y 10 minutos, con lanzaderas en la circunvalación cada 5-6 minutos y con marquesinas en todas las paradas. Todo ello cuantificado en 70 millones de euros.

Empresario antes de su entrada en política, Giner califica su propuesta como la mejor para poner a las personas en el centro de la política municipal en una Valencia que no esté "sucia y atascada" y en la que no haya confrontación, por ejemplo, con las Fallas. Cifra en 600 mil euros el plan de choque en limpieza para julio y agosto, casi el importe que se les ha dado a lo que él denomina entidades "pancatalanistas". Ciudadanos también pone el foco en complementar en 200 euros las ayudas de la Generalitat a la escolarización de 0 a 3 años o apostar por los programas de asistencia a domicilio para personas mayores. Y para ello se hace necesario "quitar grasa" al Ayuntamiento, reestructurando las áreas para mejorar la atención a la ciudadanía y eliminando "personal de confianza", porque, además, "se les están dando muchos millones a las fundaciones y no hacen nada", ha precisado.

