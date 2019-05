"Decidí seguir en política porque se pueden cambiar las cosas", Maite Corujo

Maite Corujo se planteó seriamente no seguir en política, "fueron unos meses en los que tuve muchísimas dudas y confieso que estuve a nada de no seguir", explica la ex consejera de Bienestar Social y ahora candidata por Coalición Canaria al Cabildo de Lanzarote. Corujo asegura que hay muchas cosas que no le gustan de la política, sin embargo, afirma que "cuando descubres que puedes contribuir a cambiar las cosas, te decides a seguir". Corujo fue consejera de Bienestar Social por el Partido Popular durante los últimos meses de la legislatura.

"Decidí no continuar en el PP cuando dejó de representarme, cuando deja de ser el proyecto por el que quiero seguir luchando. La política te puede gustar, pero no a cualquier precio, cuando no es tu sitio no es tu sitio y no pasa nada. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión", explica Corujo sobre su salida del PP y posterior incorporación a las filas de Coalición Canaria. "Todo el mundo me pregunta, ¿cómo es posible que vayas en una lista con Pedro San Ginés? Como si fuera un ogro. Y nada que ver", afirma la ex consejera y candidata.

"Si algo hicimos con respecto a la inmigración fue tratarlo de la forma más humanitaria posible", recuerda Maite. Además "el PP dio una rueda de prensa esos días sobre la inmigración y yo no participé", explica Corujo, lo que ya escenificó sus diferencias con el partido. "El Gobierno de Canarias se implicó, es verdad que no en la primera llamada, ni en la segunda, pero finalmente vino y se implicó", explica Corujo. "Quién no respondió de ninguna manera fue el gobierno central", recuerda. Además, lamenta la poca solidaridad de algunos alcaldes y alcaldesas que no fueron todo lo solidarios que la situación requería.

Los proyectos pendientes en materia de Bienestar Social presentados en rueda de prensa.

La creación de una Consejería de Igualdad, la puesta en marcha de la Residencia Insular de máxima dependencia con 180 plazas así como la mejora en general de la calidad de vida de las personas mayores, la creación de una red de servicios en Argana Alta de apoyo a la convivencia y prevención de la marginación, extrapolable a otros barrios de Arrecife y municipios de la isla, y la construcción de vivienda pública son algunas de las cuestiones que quedaron pendientes y que Coalición Canaria incluye en su programa.

El programa de CC-PNC al Cabildo de Lanzarote tiene como objetivo "que todas las familias de Lanzarote y La Graciosa tengan acceso a todos los servicios sociosanitarios, de ocio y tiempo libre disponibles, y que no exista ningún joven ni adolescente que no tenga acceso a la cultura y el deporte, dos de las herramientas más poderosas en materia de prevención”, señaló Maite Corujo en rueda de prensa, que además citó como ejemplo el proyecto pedagógico ‘Barrios Orquestados’ que trabaja en el desarrollo social desde la educación musical.