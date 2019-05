Los candidatos en Leganés se enzarzan sobre seguridad y limpieza

La seguridad y la limpieza ha protagonizado el debate electoral organizado por Cadena SER Madrid Sur para los candidatos a la alcaldía de Leganés. En él han participado Santiago Llorente (alcalde y candidato del PSOE), Fran Muñoz (Más Madrid-Leganemos), Carlos Delgado (ULEG), Miguel Angel Recuenco (PP), José Manuel Egea (Ciudadanos), Gema Gil (Unidas Podemos - IU) y Beatriz Tejero (Vox).





BALANCE

LOS DATOS DE LEGANÉS Leganés suma 188.425 habitantes, de los cuales el 51,5 por ciento son mujeres. Hay 11.074 vecinos en las listas del paro, la renta per cápita media es de 14.370 euros y el porcentaje de población inmigrante alcanza el 9,86 del total. En sus 43,09 kilómetros cuadrados de extensión se reparten más de 80 centros educativos, desde la universidad Carlos III hasta 40 colegios, 16 institutos o 14 escuelas infantiles. Tiene diez centros de salud, uno de ellos de salud mental, además del Hospital Severo Ochoa. En materia de transportes, cuenta con tres estaciones de Cercanías de la línea C-5 y siete de Metro.

PSOE-“Los socialistas de Leganés hemos demostrado que hemos cumplido los compromisos que acordamos hace cuatro años. Con seis concejales hemos logrado transformar Leganés y con un mejor resultado seguiremos logrando que Leganés progrese. Cuando llegamos al Gobierno los pabellones y los colegios tenían goteras. Eso ya no ocurre. Hemos potenciado nuestros programas para lograr que ningún mayor esté solo. En estos 4 años hemos creado 6.000 puestos de trabajo y vamos a seguir potenciando la creación de empleo apostando por la innovación”.

ASI VOTARON LOS LEGANENSES En 2015 las elecciones locales tuvieron en Leganés 96.427 votos, con una abstención del 31%. El PSOE fue el más votado con 20.700 votos, muy cerca se quedó Leganemos o, ya con 19.000 votos, ULEG y PP. Ciudadanos obtuvo 7.500, 5.000 IUCM y Vox algo más de 500. En las últimas generales el PSOE recibió un 35% de los votos, Unidas Podemos, Ciudadanos, PP y Vox se quedaron muy por detrás. En estos cuatro años ha gobernado en minoría el PSOE con Santiago Llorente como alcalde al frente de 6 concejales, empatado en ediles con Leganemos, ULEG y PP. 2 tuvo Ciudadanos y 1 IU. No ha sido una legislatura tranquila en ningún sentido. Por ejemplo uno de los concejales de Ciudadanos pasó al grupo de no adscritos y lo mismo ocurrió a cuatro de los seis de Leganemos. El domingo podrán votar 140.234 vecinos y casi dos mil desde el extranjero.Elegirán 27 concejales entre las diez candidaturas presentadas.

Más Madrid-Leganemos- “Leganés arrastra el abandono de la legislatura en que gobernó el PP debido a 4 años de Gobierno perezoso del PSOE, Leganés está sucia y bloqueada por la inacción y la falta de ganas del Gobierno”.

ULEG-“Es fácil hacer balance del mandato del alcalde por cinco días más Santiago Llorente: no hay balance porque no se ha hecho absolutamente nada. Es triste que un regidor deje el pueblo peor que como lo recibió. Hoy Leganés es más inseguro, más sucio, más decadente, tener peor oferta deportiva y cultural, cierran negocios y pymes cada día, los jóvenes no vislumbran un futuro, somos corazón de piedra por ser la ciudad de España que menos invierte en servicios sociales… Y todo eso en una ciudad que tiene un enorme potencial y que llevar al menos 15 años desaprovechado. Esto cambiará con ULEG”.

Partido Popular-“El balance del socialista Santiago Llorente es triste y desolador porque ha convertido Leganés en una de las ciudades más sucias de España y en la más insegura de la Comunidad de Madrid, sólo por detrás de la capital. No ha sabido solucionar el problema del aparcamiento, tiene las calles llenas de baches, los colegios públicos están desatendidos, ha abandonado el comercio de proximidad y los inversores se han marchado a otros lugares por la injusta burocracia que impone el PSOE”.

Ciudadanos- “Cs ha realizado una oposición efectiva y responsable, como prueba su alto porcentaje de efectividad en las propuestas presentadas y aprobadas.”

Unidas Podemos-“Tras ocho años de inactividad, tras el ataque del PP a las instituciones hemos sufrido la absoluta desidia por parte del PSOE con Santiago Llorente al frente. Medidas que se podrían esperar de partidos de derecha han sido implementadas por el PSOE, dando prioridad a la iniciativa privada y dejando de lado los derechos sociales y laborales. Unidas Podemos IU apuesta porque sea la misma administración la que se haga cargo de las tareas de la ciudad al mismo tiempo que se ayuda a las pequeñas y medianas empresas y de esta manera nos guíe hacia un modelo de ciudad más amable con las personas y su entorno”.

Vox-“El balance de la legislatura que termina es el balance que hacen muchos de los vecinos de Leganés una legislatura parada . El gobierno socialista ha hecho un kit kat en Leganés que habrá que solucionar a partir del domingo 26 de mayo”.

SEGURIDAD

PSOE-“Leganés es una ciudad segura. Así lo reflejan los datos del Ministerio del Interior que demuestran que los grandes delitos han bajado. Seguimos avanzando y trabajando para mejorar la excelente coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil y desde el Ayuntamiento proponemos la creación de 50 nuevas plazas de Policía Local, la ampliación de la Unidad Canina de Policía Local y aumentar la presencia de agentes a pie y en bicicleta”.

Más Madrid-Leganemos- “Es imprescindible potenciar la colaboración entre policía local y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, queremos una política de seguridad cercana y preventiva por eso crearemos la figura del mediador social, además planteamos la ampliación de la plantilla de policía local de manera progresiva para tener 100 nuevos agentes al final de la legislatura”.

ULEG-“Leganés según datos del Ministerio del Interior es la segunda ciudad de Madrid, después de la capital, con más delitos y, según la patronal del seguro, la ciudad de España donde hay más riesgo de que atraquen en un comercio. Es clave tomarse en serio que es un serio problema y no decir ante cada delito que es un hecho aislado como dice el actual alcalde. A la Policía Local hay que dotarla de más medios y recursos, tanto humanos como materiales. No podemos estar sin sonómetros, radares, etilómetros, personal… Es imprescindible que la Junta Local de Seguridad se reúna con más asiduidad e informe a los vecinos. Una segunda comisaría en los aledaños de Parquesur se planteará al ministerio del Interior”.

Partido Popular-“El principal responsable de que Leganés sea una ciudad insegura es Santiago Llorente porque durante los últimos cuatro años ha descuidado por completo una de las principales preocupaciones de los vecinos, de las empresas de Leganés y del comercio local. Sobre todo porque las peleas, las reyertas y el trapicheo de droga son frecuentes en muchos puntos del municipio. Preocupa especialmente que las violaciones hayan aumentado un 20% sólo en 2018”.

Ciudadanos- “Vamos a dotar de medios materiales a nuestra policía local, medios modernos y efectivos. Trabajaremos por garantizar que el modelo de ocio nocturno en el entorno de La Cubierta sea seguro. Cs trabajará para ampliar las plazas de Policía Local”.

Unidas Podemos-“Si bien es cierto que no creemos que Leganés sea una de las ciudades más inseguras de Madrid, también lo es que creemos que la seguridad debe ser más eficaz, sobre todo en ciertos lugares y en determinadas horas. Incrementaremos la vigilancia policial entonces, aunque pensamos que la violencia es resultado de la falta de condiciones materiales adecuadas para el buen vivir de las personas, por lo que apostamos más por mejorar la vida de las personas que por la represión sin más”.

Vox-“Proponemos el fortalecimiento de las medidas de seguridad y orden público, en la lucha contra el tráfico de drogas, explotación sexual y mafias vinculadas disposición de la Administración competente en orden a su inmediata expulsión. Promover iniciativas contra la okupacion. Persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no solo los vendedores, también la producción y distribución”.

LIMPIEZA

PSOE-“Ampliaremos los medios humanos y técnicos para mejorar la limpieza. Además modificaremos el sistema de coordinación para ser más efectivos. Vamos a instalar un servicio de control en tiempo real que nos permitirá ganar en eficiencia y responder de inmediato. Vamos a instalar pedales en los contendores, un problema heredado del anterior Gobierno del PP y que por fin hemos podido solucionar”.

Más Madrid-Leganemos- “Es evidente que Leganés está sucia, la cuestión de la falta de pedales en los contenedores es la prueba palpable de la falta de interés y la pereza del actual Gobierno. Esto es consecuencia de las políticas del PP que vendían nuestros servicios públicos al mejor postor y el PSOE no ha sido capaz de darle la vuelta. Necesitamos más personal, con más recursos y un mayor control a las empresas que gestionan estos servicios para garantizar un mejor servicio”.

ULEG-“Cuando según la Organización de Consumidores (OCU) Leganés es de las 20 ciudades más sucias de España y cada año empeora en los ránkings, hay que tomar medidas tajantes como que los pliegos de condiciones de las contratas se van a cumplir a rajatabla, cortando de raíz el contubernio del alcalde con las empresas, se estudiará la municipalización del servicio, se creará una brigada verde para perseguir los comportamientos incívicos, que habrá una lucha sin cuartel contra los excrementos caninos, se instalará de inmediato el pedal a los contenedores de basura, se hará un plan de embellecimiento de Leganés para lucir nuestra ciudad como se merece…”

Partido Popular-“El desinterés del PSOE por Leganés se constata con una realidad: la ciudad nunca había estado tan sucia como ahora ni los espacios verdes tan abandonados. Pero es que los socialistas ni siquiera han sabido instalar unos simples pedales a los contenedores de basura, lo que refleja a la perfección su desidia. Frente a la mala gestión de Santiago Llorente, que incluso contradice la opinión de los vecinos al afirmar que los barrios no están sucios, el compromiso del Partido Popular es claro: limpiar Leganés de arriba abajo”.

Ciudadanos- “Leganés debe ser una ciudad a la vanguardia de la recogida de residuos, limpieza de parques y jardines, sin olvidar sus caminos convertidos en vertederos. Vamos a modificar y rediseñar las gamas de actuación para que no tengamos más roedores por algunas de nuestras calles en épocas. Apostaremos por una red de contenedores inclusivos y modernos”.

Unidas Podemos-“La limpieza en nuestra ciudad ha sido el paradigma del gobierno de Santiago Llorente. A las grandes contratas se les ha perdonado todo cuando se ha demostrado que utilizaban vehículos de Leganés para limpiar otras localidades o que los trabajadores veían sus derechos continuamente mermados. Mientras Santiago Llorente miraba para otro lado las calles de nuestra ciudad se llenaban de basura”.

Vox-“La limpieza y la recogida de basuras serán prioridad en todos los municipios. Potenciar la efectiva recuperación y reciclaje de residuos. Gestión de los contratos de limpieza para adecuarlos a la situación actual, sobre todo referente al arbolado. Control de la gestión de residuos”.

MINUTO DE ORO

PSOE-“En Leganés teneos dos bloques bien diferenciados. Tres partidos de izquierdas, que con el mismo origen no se hablan entre ellos y un bloque de derechas integrado por PP, Ciudadanos, Vox y ULEG que busca un retroceso para la ciudad. Yo soy un alcalde socialista, un alcalde moderado, que busca acuerdos y que cree que con el dialogo con todas las administraciones nuestra ciudad mejora. Quiero pedir el voto para seguir creando empleo, queremos ampliar la Universidad Carlos III en LEGATEC, queremos seguir apoyando a nuestros mayores, queremos una ciudad segura y mejoramos la limpieza viaria con un nuevo contrato”.

Más Madrid-Leganemos- “Tenemos un proyecto de ciudad basado en 4 ejes: cercanía, feminismo, sostenibilidad y justicia social. Esto se desarrolla con 4 propuestas principales: Plan A-LEG-RE para rehabilitar los barrios y edificios más antiguos, parque público de 700 viviendas en alquiler, 4 nuevas líneas de autobuses para conectar los barrios nuevos y más alejados con el centro de la ciudad, ejes verdes para personalizar nuevas zonas”.

ULEG-“Los leganenses no eligen este domingo a Pedro Sánchez, ni a Casado, ni a Rivera o Iglesias, eligen a quien va a ser el alcalde o alcaldesa de su pueblo, el vecino que tendrá que dirigir su ayuntamiento 4 años. Por eso es fundamental votar a quien ha demostrado compromiso con Leganés, quien no es la franquicia ni la sucursal de nadie, porque su único jefe es el vecino. Y el único partido que garantiza eso y lleva sudando la camiseta por vosotros 16 años es ULEG, el partido de los vecinos. Toca elegir o a los de siempre o a los que siempre han estado ahí. La elección es fácil: ULEG. Porque además, si gana ULEG, ganamos todos”.

Partido Popular-“Quiero ser alcalde de Leganés, mi ciudad de toda la vida, porque tengo el compromiso de ayudar a mis vecinos. Lo haré con un proyecto moderado, que está abierto a todo el mundo y en el que no tienen cabida ni el sectarismo ni los prejuicios ideológicos. Me mueve únicamente la ilusión de que mi pueblo avance, de que recupere el prestigio que nunca debió perder y de situarlo en el lugar que merece, con soluciones realistas y creíbles a los problemas de los vecinos. Pero para lograr todo eso, te necesito a ti, necesito tu voto porque mi candidatura es la única opción política capaz de transformar Leganés”.

Ciudadanos- “Cs Leganés tiene como objetivo trabajar de forma constante para hacer de Leganés una ciudad referente por su desarrollo económico, tecnológico y por ser un ejemplo de igualdad, inclusión. Cs es un equipo con las soluciones para gobernar Leganés desde una adecuada gestión con una administración cercana por y para el ciudadano”.

Unidas Podemos-“Siempre nos han dicho que no es el momento, que no hay oportunidades en los municipios, que la política no sirve para cambiar las cosas, que por ser mujer, tenemos menos derechos y más riesgos de padecer pobreza y precariedad. Decidimos llevar esta lucha hasta el final y demostramos que sí se puede. Solo hay una opción para que se hagan políticas sociales en Leganés, y esa opción se llama, Unidas podemos Izquierda Unida. Tú lo cambias todo, y vosotras y vosotros, vais a cambiar Leganés”.

Vox-“Nuestras medidas podemos resumirlas en cuatro propuestas para hacer de forma inmediata: Botón Seguro para personas que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad (mayores, mujeres…), bajada de impuestos y bonificación del impuesto de circulación a autónomos, administración ágil (reducción de los tiempos de concesión de licencias) y recuperación de la piscina Solagua”.