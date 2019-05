En el aire el juicio al entrenador de futbol acusado de abuso a menores

Acusaciones y defensas se enfrentan por el futuro del juicio al entrenador de futbol acusado de abusar de 23 menores en distintos clubes deportivos.

El juicio está suspendido desde el mes de febrero por enfermedad de uno de los magistrados y no hay fecha para su reincorporación. El entrenador está acusado de abusar sexualmente de 23 menores en distintos clubes de futbol de la capital y provincia entre 2012 y 2016, hechos por los que se enfrenta a más de cien años de prisión.

Una situación inusual que ha llevado hoy a la Sala de la Audiencia que juzga el caso a convocar a las partes para decidir si pone o no en libertad al acusado, que lleva más de dos años en prisión, y si se anula o valida la parte del juicio que ya se ha llevado a cabo. De momento no hay resolución definitiva. El tribunal resolverá los próximos días. La acusación particular que representa a las víctimas ha rechazado que se ponga en libertad al acusado.

Sagrario Nieto, abogada de la acusación:" Se mantiene la gravedad de los delitos, las penas solicitadas de más de cien años, la posibilidad de reincidencia porque las 23 víctimas lo fueron con reiteración delictiva de 2012 a 2016,además no ha recibido curso alguno de rehabilitación, puede ser peligroso, y muchas de las víctimas están en Málaga. A ello se suma el riesgo de fuga de un acusado de 47 años que se enfrenta a más de cien años de prisión y que lo tiene todo perdido. Hay dos factores, un reconcomiendo de culpa del investigado y la reiteración de las testificales de las víctimas que se ratificaron en sus declaraciones iniciales. Respetando la presunción de inocencia si antes había circunstancias que justificaban la prisión provisional ahora están agravadas".

Entretanto Agustín Martínez, abogado del entrenador, considera que la paralización del juicio exige la puesta en libertad de su patrocinado:" La Sala nos ha convocado sin haber tomado resolución alguna sobre el encausado que resolverá en los próximos días y su contenido no puede ser otro que la puesta en libertad, porque sobre este señor se predica todavía la presunción de inocencia y en este país no existe la pena anticipada y estamos convencidos de que será puesto en libertad".

No sólo el futuro penitenciario del acusado está en vilo, la propia celebración del juicio está en cuestión, los retrasos y suspensiones abren la puerta a la suspensión del mismo que podría pasar a manos de otro tribunal.

La Fiscalía de Málaga, entretanto, ha solicitado que la decisión se demore hasta el mes de septiembre y, entonces, se estudie el asunto en caso de que el magistrado enfermo aún no se haya reincorporado al puesto.