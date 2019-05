Juan Franco: 'Espero que el pueblo de La Línea salga a votar y nos de su confianza porque nos queda aún mucho por hacer'

El candidato a la alcaldía de La Línea por La Línea 100 x 100, Juan Franco, ha cerrado nuestro tiempo de "Especial Elecciones" antes de la programación especial que dedicaremos a la jornada electoral, el próximo domingo y el lunes, día después de los comicios municipales. En la SER, Franco ha dejado claro que, de no conseguir la mayoría abosluta sólo existe una línea roja para cualquier pacto: "La consulta popular sobre la ciudad autónoma".

El candidato de La Línea 100 x 100 ha explicado que la iniciativa sobre la conversión de La Línea en ciudada autónoma, se ha debido a la falta de respuesta de las Administraciones, tras la promesa de un plan especial para la ciudad. "Lo que queremos es que la Ciudad Autónoma sea el instrumento através del cual nuestra ciudad empiece a reducir la brecha que tiene con otros municipios".

Precisamente, Franco sólo busca una objetivo en su gestión: hacer de La Línea, una ciudad normal, "un pueblo al que tú puedas ir a pasear, a disfrutar, a tomar unas tapas y que dejemos de ser noticia por tantas cosas malas".

El candidato de La Línea 100 x 100 a la alcaldía linense también se ha referido a su partido, desmarcándose del resto de marcas 100x100 de la comarca. "Están pasando ciertas cosas que no me han gustado. Yo no me puedo hacer responsable desde La Línea de quién va en las listas electorales o que programa llevan para sus ciudades. Yo puedo responder por lo nuestro".

Juan Franco espera tener aprobado un nuevo PGOU para La Línea en 2022, además de cerrar asuntos pendientes como la RPT y la posible rebaja del recibo del agua.