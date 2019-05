Si nunca nos bañamos en el mismo río, tampoco somos los que fuimos el momento anterior. Por eso pinté mi autorretrato, para atrapar al menos un instante de lo que fui. No bastaba una foto, quería averiguar quién fui de verdad. Y la verdad es lenta como el buen vino. Ahora miro mi autorretrato, la que fui al pintarlo, y no me gusta: muestra una mujer con ganas de asestar puñetazos al mundo.

La que fui. Me pregunto quién soy yo ahora... pero estoy dejando de serlo mientras me lo cuestiono.