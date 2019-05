Carlos Gonzalez pide el voto para el PSOE como único partido que puede frenar un gobierno de la derecha en Elche

El candidato socialista a la alcaldía de Elche, Carlos González cierra hoy las entrevistas realizadas en Radio Elche Cadena SER a todos los candidatos y candidatas de los partidos políticos que concurren a las elecciones en Elche.

Carlos Gonzalez ha hecho un repaso de la actividad de la campaña electoral a solo un día de terminar. Asegura sentirse muy motivado y ha puesto en valor la fuerza que estos días le transmite la gente.

El candidato a la alcaldía del PSOE ha dicho que, en cualquier caso, el domingo hay que ir a votar y pide a los electores progresistas y también a los moderados que voten su candidatura, por el aval del trabajo realizado y porque son los unicos que pueden gobernar en solitario, según ha explicado.

Carlos González afirma que "si las tres derechas suman gobernarán" y ha matizado que, en contra, de lo que ocurre en otros países europeos, "aquí las derechas pactan con la ultra derecha sin ningún complejo".

El candidato ha expuesto algunos de sus proyectos más destacados. Ha dicho que la cohesión social "para los socialistas es algo inherente a nuestra ideología". Asegura que van a seguir haciendo políticas sociales que no dejen a nadie detrás, pero ha concretado algunos aspectos claves en sus propuestas electorales como la creación de riqueza para que se genere empleo estable.

En este sentido, destaca proyectos como la ampliación de Elche Parque Empresarial, el Centro de Diseño del Calzado, culminar el plan general para, además de proteger los espacios naturales, generar suelo industrial. Urbanizar el entorno de IFA o el Campus Tecnológico son otras de las apuestas socialistas, así como un nuevo parque empresarial o la ampliación el Parque Agroalimentario.

El candidato a la alcaldía del PSOE ha asegurado también que van a actuar en la carretera de Crevillente "donde existe de facto un polígono industrial pero es necesario ordenarlo" y cree que hay que rediseñar el polígono de Altabix como un parque de servicios.

Gonzalez se compromete a que, al final de la próxima legislatura haya 100.000 afiliaciones a la seguridad social en Elche (partimos de 85.000 en la actualidad).

Y adquiere otro compromiso; "congelar las tasas e impuesto municipales". Afirma que es realista y en cambio "otros mienten y cuando gobiernan hacen lo contrario o quizá no han gobernado nunca y no saben que sin ingresos no se puede ofrecer servicios a la ciudadanía".