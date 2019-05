Ser de izquierdas o de derechas

Qué es ser de derechas o de izquierdas, para mí siempre lo he definido de forma sencilla, ser de izquierdas es ser una persona que prioriza el bien común y ser de derechas es priorizar el bien personal. Dudo que la gente de derecha piense así.

Es verse reconocido o cómodo con lo que dice un líder u otro. Este parece más honesto, o me siento más confiado. Si es así es normal que la gente no tenga muchas ganas de votar.

Bueno que me desvío. Cómo se puede decir que la derecha está derrumbada si hay tres partidos que ostentan esa bandera, será más bien fragmentada.

Y lo que principalmente me pregunto cómo alguien de a pie puede decirse que es de derecha cuando está ligado a la defensa de los privilegiados, entiendo que también atrae el ser conservador, no querer vincularse con la izquierda comunista, ser tradicional o religioso o con preocupación por la economía, pero el prisma usado, la defensa de los que más tienen, siempre hace que no me quepa en la cabeza.

Y aquí entra el centro, que quiere decir que eres de derechas pero sin que suene tan mal…

Para finalizar sólo hago estas reflexiones y que cada uno tome lo que lo que le sirva para ir a votar este fin de semana pero estando en una región con tantos problemas sociales aún me pregunto cómo en Andalucía pudo triunfar el ala derecha.