Gabilondo, dispuesto a revisar el área única educativa para combatir la segregación escolar

El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se ha acercado este jueves hasta el Instituto Magerit, en Vallecas. Esa visita le ha permitido a Ángel Gabilondo hacer un diagnóstico preocupante de la realidad educativa en Madrid: “Los profesores querían reunirse con nosotros. Nos han contado que se sienten como un centro guetto, sienten que hay segregación en Madrid”.

A Ángel Gabilondo le inquieta esa segregación escolar, como paso previo para combatirla, el candidato socialista se compromete a abrir el debate sobre la necesidad de revisar el área única educativa, es decir, analizar si es efectiva la libertad de centro educativo, “tenemos que pensar y evaluar seriamente qué resultados está produciendo la libertad de elección de centro [educativo]. Tenemos que ver si el distrito único y la libertad de elección de enseñanza no conduce de una u otra manera, según qué políticas se hagan, a que sean más bien los centros los que eligen, pero no haya igualdad de oportunidades”, añade. Según Gabilondo, “tenemos que hablar de eso en serio si queremos llegar a un pacto educativo en Madrid”.

Para Gabilondo también es urgente reformar el modelo de la Formación Profesional porque “realmente no es dual”, y además, a juicio del candidato socialista discrimina: “a veces te ponen a estudiar formación profesional que los estudiantes no quieren hacer. A las mujeres les llevan a peluquería y ellas quieren hacer otra cosa. Es una noción del mundo y de las mujeres que merecería revisarse profundamente”.

Ángel Gabilondo también se ha referido al caso del colegio concertado, adelantado por la SER, en el que casi 400 alumnas han pedido que su uniforme les permita llevar pantalones como los chicos, el candidato socialista lamente que ese caso le produce "desmoralización saber que no les dejan” porque “son síntoma de un modo de concebir la educación y de no comprender la diversidad y la pluralidad en equidad e igualdad, pensando que este discernimiento de indumentarias produce algún tipo de beneficio social, que no acabo de ver. Me preocupa que pueda ser el síntoma de alguna otra cosa”, apunta.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha apostado también por “dedicar más recursos a la educación en Madrid”, porque “no puede ser que sea la Comunidad que menos dinero dedica por habitante a la educación pública”. Por ello, abogó por que en los próximos presupuestos que se hagan en Madrid “una de las prioridades sea claramente la educación”.

Ante los periodistas, Ángal Gabilondo también ha explicado que a su juicio, la educación -junto con la sanidad- es una “prioridad decisiva para lograr la cohesión social y el horizonte de igualdad de oportunidades” y por ello aseguró que “nos falta mucho por hacer”.