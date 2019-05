Laura García: " Era difícil decir que no a la propuesta del IDK"

Laura García, escolta de 38 años y 177 centímetros de altura, es el cuarto fichaje del IDK Gipuzkoa de cara a la próxima temporada. La jugadora nacida el 31 de octubre de 1981 en Toledo proviene del Hainaut Basket francés, donde ha jugado las siete últimas temporadas y ahora regresa a la Liga Dia de la mano de nuestro equipo.

La jugadora toledana se ha pasado por SER DEPORTIVOS GIPUZKOA y valora satisfactoriamente su fichaje por el club donostiarra: " Estoy super ilusionada con mi regreso a la liga Dia, tras siete años en Francia y ya con ganas de volver a casa. Tuve la propuesta del IDK, ya conocía Gipuzkoa por mi paso por el Hondarribia-Irun y volver a una ciudad como San Sebastián, la verdad es que era difícil decir que no a esta oferta. Creo que soy la misma jugadora con esa pasión y garra que me caracteriza, pero he crecido mucho como persona, he madurado como jugadora y creo que soy mas completa que cuando me fui.. En Francia he podido vivir un periodo de aprendizaje y superación, en una de las ligas más competitivas y física de Europa. Me ha llamado la atención la progesión del Idk Gipuzkoa en estos ultimos años, un club muy serio y espero aportar mi experiencia y dar un salto en mi carrera"

Laura García es una exterior muy completa, capaz de aportar en ambos lados de la pista, anotadora (este último curso en la liga francesa ha promediado 12,2 puntos) e inteligente a la hora de leer el juego, condiciones que ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional. La jugadora toledana ha jugado diez años en el Canoe (7 de ellos en Liga Femenina 2 y 3 en Liga Dia), uno en el Estudiantes, otro en el Cadí La Seu y otro en el Hondarribia-Irun (temporada 2011-12, en la que promedió 13,3 puntos, 3,6 rebotes y 1,9 asistencias). En 2012 fichó por el Hainaut Basket y ha completado allí siete temporadas, convirtiéndose en una de las estrellas de la exigente liga francesa.

IDK Gipuzkoa ya tiene, por el momento, a siete jugadoras para la próxima temporada, Lara González, María Erauncetamurgill, Ellen Nystrom y los cuatro fichajes las americanas Menhryn Kraker y Ariel Edward y la pívot rusa Martia Davydova