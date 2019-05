ASAJA augura una mala cosecha,que mejoraría si llueve en el próximo mes

A un mes del comienzo de la siega, si la lluvia no lo remedia, la previsión de la cosecha 2019 es muy mala como ha anunciado hoy ASAJA tras la reunión de su junta directiva en Segovia.

Todo apunta a que se recogerán cuatro con cinco millones toneladas de cerea,l muy por debajo de los seis millones de media. Una previsión que empeora por la escasez de pastos y los bajos precios.

Desde esta organización agraria se siguen pidiendo ayudas a las administraciones que faciliten la contratación de pólizas agrarias de seguros, única garantía para la recuperación de costes. De 1.930.000 hectáreas de cereal y de otros cultivos susceptibles de asegurar hasta las 2.570.000 hectáreas sólo están aseguradas 1,5 millones lo que supone un 58%.

Donaciano Dujo, presidente regional de ASAJA augura una situación muy complicada “llueve sobre mojado, aunque no es la mejor frase para mostrar la situación. Tenemos una cosecha mala este año cuando fue catastrófica el 2017. No pagamos el año pasado lo que debíamos de ese año y en este ejercicio ya no sacamos los costes de producción. Va a ser una situación problemática para muchos agricultores y ganaderos que además de no sacar lo que han gastado este año en hacer la producción van a tener que hacer frente lo que se debía del año 17”

ASAJA pone de manifiesto la necesidad de una política de control de precios como los que viene sufriendo el sector de ovino. Con precios muy bajos teniendo la región el 60% de la producción de este sector.

El presidente de esta organización pide que no se demonice al sector porcino, ya que es uno de los más regulados asegura que en Castilla y León tenemos 4 millones de cabezas de porcino, la media por kilómetro cuadrado es de cuarenta y dos cerdos. Cataluña cuenta con siete con siete con siete millones de cerdos y allí la media es de 240 cerdos por kilómetro cuadrado. “Tenemos más que espacio para tener mayor producción para copar mercados y para dar empleo y generar riqueza, señala Dujo, Castilla y León es muy grande, lo que nos sobra es territorio y lo que nos faltan son iniciativas empresariales y personas que vivan en esta comunidad”.

En lo respecta a la tramitación de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) vuelve a descender. Pasando de las 100.000 presentadas en 2018 a las 69.400 de este ejercicio de las que ASAJA ha tramitado 12.500 solicitudes. Destacar que el pasado año 975 jóvenes se incorporaron al campo sumando en los últimos ocho años un total de 5.107 nuevos jóvenes agricultores y ganaderos.