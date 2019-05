Las empresas públicas protagonizan el debate de Getafe

El futuro de las empresas públicas de Getafe ha protagonizado la parte principal del debate entre los candidatos a la alcaldía de la localidad en ‘Hoy por Hoy Madrid Sur’.

GETAFE EN CIFRAS Getafe cuenta con 180.747 habitantes, de los cuales el 51 por ciento son mujeres. 9.991 vecinos están en paro, hay un 12,36 por ciento de ciudadanos inmigrantes y una renta per cápita media de 15.437 euros. En sus 78,38 kilómetros cuadrados de extensión hay casi un centenar de centros educativos, entre los que existen 34 escuelas infantiles, 39 colegios, 16 institutos y la Universidad Carlos III. En materia sanitaria cuenta con diez centros de salud y un hospital, mientras que si nos fijamos en el transporte, Getafe tiene cinco estaciones de Cercanías y ocho de Metro.

En él han participado Sara Hernández (actual alcaldesa, PSOE), Carlos González Pereira (Partido Popular), Mónica Cobo (Ciudadanos) y Yolanda Hidalgo (IU-Getafe en pie). Al debate estaba igualmente invitado el candidato de Vox, José Manuel Fernández, pero, con menos de 24 horas de antelación y alegando motivos de agenda, aseguró no poder acudir a este debate; por su parte Alba Leo (Podemos – Ahora Getafe) comunicó 20 minutos antes del inicio del debate que no acudiría por problemas de salud de un familiar.

BALANCE

ASÍ VOTAN LOS GETAFENSES 88.401 vecinos de Getafe acudieron a las urnas en 2015, con una abstención del 30%. El PP fue de nuevo la fuerza más votada con 25.000 votos, casi 24.000 fueron para el PSOE, 20.000 para Ahora Getafe y luego por detrás Ciudadanos e IUCM. Vox obtuvo 580 votos. Estos resultados otorgaron 9 concejales al PP, 8 al PSOE, 7 a Ahora Getafe, 2 para Cs y 1 para IUCM. Una edil socialista pasó después al grupo de no adscritos. La socialista Sara Hernández se convirtió en alcaldesa con el apoyo de investidura de Ahora Getafe y pacto de gobierno con IUCM. Este año hay 130.411 vecinos con derecho a voto, más 1.841 en el extranjero. En las urnas elegirán 27 concejales entre once candidaturas.

PSOE- “Esta legislatura hemos conseguido demostrar nuestra capacidad de gestión, hemos acabado con toda la deuda de la ciudad para con los bancos y lo hemos hecho apostando por duplicar las becas de material escolar y libros, creando ayudas para el alquiler y el pago de suministros a las personas más vulnerables, reduciendo el desempleo y creando nuevos programas para prevenir la soledad de nuestros mayores. Desde el PSOE de Getafe queremos ser la casa común de todas aquellas personas de izquierdas de nuestra ciudad que quieran unir sus fuerzas para plantarle cara al tripartito de derechas que cuestiona los avances del Estado del Bienestar y de los avances en Getafe”.

Partido Popular- “Como bien sabéis, Getafe es una gran ciudad, pero ha estado muy mal gestionada por los socialistas. Cuatro años de parálisis y de abandono total. Y no lo digo yo, es un sentir generalizado entre los vecinos. Ni un solo proyecto de envergadura. Ni una medida que haya destacado. Ha faltado ambición y ha sobrado mucha foto y autobombo. Por eso, mis medidas que pondremos en marcha son realistas, cercanas a lo que al vecino le preocupa y en lo que un Ayuntamiento tiene competencia para llevarlas a cabo”.

Ciudadanos- “Esta legislatura ha significado 4 años perdidos para Getafe que han agravado la decadencia que lleva arrastrando desde hace una década. Una legislatura sin inversiones, sin infraestructuras, sin proyecto, eso sí, con muchos impuestos, dado que el único acuerdo entre socialistas y podemitas en esta legislatura ha sido la subida de impuestos a todos los vecinos de Getafe”.

IU Getafe en Pie- "Esta legislatura se resume en mucho titular y poca política real. Analizando Getafe se ve que no se ha reunido la mesa por la remunicipalización, hay problemas con la vivienda y siguen proliferando casas de apuestas en el municipio".

EMPRESAS PÚBLICAS

PSOE- “Hablar de empresas públicas en Getafe debe de hacerse desde la defensa de los servicios públicos de la que somos referentes en el PSOE. En materia de viviendas queremos que Getafe cuente con 1.000 viviendas públicas más, para garantizar a los jóvenes el acceso. También pondremos en marcha programas de intercambio e incidiremos en el control de los precios del alquiler. En limpieza y medio ambiente, queremos que Getafe sea una ciudad más verde, limpia y sostenible. Este trabajo se realizará especialmente en los barrios, donde cada uno tendrá su propio plan de embellecimiento. En cuanto al desarrollo económico, la acción combinada con la concejalía de Empleo, nos permitirá desarrollar un ambicioso Plan de Empleo y nuestras medidas para favorecer el comercio local de proximidad”.

Partido Popular-“Las empresas públicas son herramientas para el progreso de la ciudad: económico GISA, empleo ALEF, vivienda EMSV y limpieza LYMA, y sabemos lo que queremos, ponerlas a trabajar. Se acabaron las intrigas y utilizarlas para lo que no es y permitir que no hagan nada o no den su máximo rendimiento. Los getafenses son propietarios de estas empresas y tienen el derecho de que las cuatro estén a toda máquina dando soluciones a los vecinos. El que no entienda esto, no tiene derecho a considerarse un buen gobernante de la ciudad”.

Ciudadanos- “Todas las empresas públicas de Getafe tienen graves problemas relacionados con su gestión, lo que repercute en su eficacia. Por eso, en primer lugar, auditaremos todas ellas para conocer su situación real y redefinir tanto sus objetivos y planes de trabajo como su organización. Queremos que GISA y ALEF trabajen de forma mucho más coordinada, pues las políticas activas de formación y empleo han de estar mucho más ligadas a las políticas de desarrollo económico, atracción de empresas y fomento del emprendimiento. En cuanto a la EMSV, queremos que recupere su objetivo fundamental, desarrollando actuaciones que influyan realmente en el mercado de la vivienda. Por último, y respecto a Lyma, queremos darle una nueva dirección que aproveche más los recursos disponibles”.

IU Getafe en Pie-"Los servicios públicos deben cumplir con los objetivos de crear empelo digno y dar un servicio digno a la ciudadanía. Los trabajadores de LYMA hacen una gran labor, pero otra cosa es cómo se gestionado la empresa y cómo se ha tratado a los 26 trabajdores despedidos, sin respetar 14 sentencias y 3 mociones aprobadas en Pleno".

SEGURIDAD

PSOE- “En materia de seguridad los y las socialistas hemos puesto en valor un modelo policial en el que, además de haber incrementado, reforzado y consolidado la plantilla de policía, hemos puesto el acento en una Policía de Barrio, que se centra en la convivencia, pedagógica y vecinal y forma parte activa en la construcción de un Getafe más social, inclusivo, diverso, seguro y vecinal. En este sentido vamos a seguir apostando por la policía de proximidad, ofreceremos a la ciudadanía una mayor presencia uniformada, ya que seguiremos incrementando los efectivos de la Policía local”.

Partido Popular-“Hoy Getafe es una ciudad insegura debido a la nefasta gestión del Gobierno socialista. Lo dicen los datos del Ministerio del Interior, somos la tercera ciudad más insegura de la Comunidad de Madrid, los vecinos y los sindicatos policiales. Vamos a revertir esta situación para que Getafe vuelva a ser una ciudad segura. Tenemos los mejores policías pero hacen falta más medios para facilitar su gran labor”.

Ciudadanos- “En materia de seguridad hay mucho trabajo pendiente. En primer lugar queremos desarrollar una serie de ejes delimitados que formen corredores seguros que cuenten con una especial iluminación, vigilancia y una app móvil que permita a quien lo desee su geolocalización y un botón de pánico. En concreto para la Policía Local, necesitamos mejorar los medios tanto materiales como humanos, y desarrollar un Plan Director para la Policía Local que actualmente no existe”.

IU Getafe en Pie-"La seguridad es fundamental. No hay que crear alarma, pero necesitamos buenas herramientas para la Policía. Necesitamos calles seguras para las mujeres o el colectivo LGTBI, la presencia de ultraderecha está creciendo en las calles. Hay que dotar a la Policía de un serviivco estadístico más fuerte, planificar mejor y poner más presencia en la calle".

MOVILIDAD

PSOE- “Desde el PSOE de Getafe creemos en las constantes mejoras del transporte y la movilidad, a tal efecto hemos mejorado todas y cada una de las líneas urbanas de la ciudad y se ha atendido a la demanda vecinal, creando nuevas líneas que eran muy necesarias como la nueva línea L6 de autobús para dar servicio al Hospital.

Durante la siguiente legislatura trabajaremos para mejorar la movilidad, eliminando los puntos de riesgo de la ciudad y continuaremos reclamando las mejoras necesarias en materia de conexiones”.

Partido Popular- “El Partido Popular es el que más ha apostado por la movilidad en Getafe. Traeremos el Metro a Getafe, con la prolongación de la línea 3 desde Villaverde Alto a El Casar, y que nos conectará con el centro de Madrid. Movilidad también es aparcamiento. Haremos el necesario y urgente parking del Hospital Universitario. Mi compromiso es crear 2.500 nuevas plazas de aparcamiento públicas en distintas localizaciones de la ciudad. Mi objetivo: que aparcar ya no sea un drama”.

Ciudadanos- “Tenemos que avanzar hacia una movilidad sostenible, apostar por el transporte público y el vehículo eléctrico, por eso, proponemos la creación de un intercambiador multimodal de transporte público con un gran aparcamiento disuasorio, que también cuente con puntos de recarga para coches eléctricos. Es necesario revisar y mejorar las conexiones de transporte público con los nuevos barrios como Molinos y Buenavista, pero también otros tradicionalmente abandonados como Perales del Río”.

IU Getafe en Pie- "Getafe tienen un gran problema con la movilidad y su desarrollo en los últimos 15 años, sin tener en cuenta las diversidades y sin participación. Es importante conectar los barrios con el Hospital y fomentar el transporte público. Necesitamos polígonos industriales más accesibles y que se invierta en ellos, así como construir marquesinas".

MINUTO DE ORO

PSOE- “Solo tenemos dos alternativas, mirar hacia delante o dar pasos hacia atrás. No está todo decidido. Como mujer no quiero que el próximo alcalde de nuestra ciudad lo elija la extrema derecha. Quiero que el futuro de Getafe se sigua llenando de color.

Juntos hemos sido capaces de muchas cosas, como por ejemplo dar más oportunidades a los jóvenes, atender mejor a nuestras personas mayores y seguir dando dignidad a nuestros barrios. Desde el PSOE de Getafe hemos acabado con toda la deuda del ayuntamiento con los bancos. Si hemos sido capaces de todo esto, imagínate de los que seremos capaces si somos más”.

Partido Popular- “Creo sinceramente que los últimos cuatro años, los del gobierno del PSOE de Sara Hernández, han sido cuatro años perdidos. Yo quiero recuperar el liderazgo de Getafe. Por eso voy a hacer que Getafe sea una ciudad limpia. Voy a bajar los impuestos. Voy a construír 2500 nuevas plazas de aparcamiento. Haré que Getafe vuelva a ser una ciudad segura, donde salir a la calle no sea un motivo de miedo o preocupaciones. Sobre todo, para nuestros mayores”.

Ciudadanos- “Hemos trabajado muy duro durante estos años para hablar con todos nuestros vecinos, jóvenes, mayores, familias, nuestros empresarios, emprendedores… Necesitamos un cambio real, y este domingo vamos a votar con más ganas e ilusión que nunca, porque somos la única alternativa de gobierno. Vamos a convertir a Getafe en uno de los municipios más prósperos de la Comunidad de Madrid y de nuestro país, vamos a aliviar la presión fiscal de los vecinos y vamos a construir un Getafe verde, limpio y seguro de ciudadanos libres e iguales. ¡Vamos Getafe! ¡Vamos Ciudadanos!”.

IU Getafe en Pie- "Pido a los vecinos que apuesten por IU Getafe en Pie porque es la única organización de izquierdas que sabe para quién gobernar (para la clase trabajadora), para qué gobernar (para transformar el municipio y garantizar derechos) y cómo gobernar (con el poder popular construido en los barrios y los centros cívicos. Garantizar derechos es hablar de empleo digno, de bajar el precio del aluiler y dar una vida digna a niñas, niños y mayores. Getafe en Pie para conxstruir un Getafe con futuro."