Manuel Cruz admite que sería bueno que la decisión sobre Romeva quedara para después de las elecciones

En una entrevista en el programa 'Aquí, amb Josep Cuní' de SER Catalunya, el nuevo presidente del Senado, Manuel Cruz, ha admitido que sería bueno que la decisión sobre la posible suspensión de Raül Romeva quedara para después de las elecciones: "Si nos encontramos, digamos que por las circunstancias, con el efecto, no buscado en absoluto, de que no exista interferencia (con las elecciones) yo creo que esto siempre es bueno para la democracia". En cualquier caso, pero, Cruz asegura que no dilatará el calendario por motivos partidistas: "No se trata en ningún caso de utilizar las instituciones ni la ley de una manera interesada o partidaria".

En estos momentos Manuel Cruz ha solicitado un informe a los letrados de la Cámara Alta y, a partir de este informe, decidirá si solicita más aclaraciones al Tribunal Supremo, tal y como ha hecho el Congreso. Cruz considera posible que la decisión definitiva no tenga que pasar por el pleno: "de alguna manera la interpretación más clara sea que esto no es susceptible de ser llevado a una votación, que no sea cosa de la mesa no quiere decir que necesariamente tenga que ir al pleno, quiere decir que quizás ni si quiera hace falta que llegue a la mesa, que directamente quede claro que no procede esta decisión".

El presidente del Senado ve difícil la reforma de la Cámara porque obligaría a tocar la Constitución y esto requiere de acuerdos que la actual situación de enfrentamiento político complica.