"El PP fue el que normalizó los servicios públicos y ahora los impulsará"

Entrevista en Radio Jerez al candidato del PP, Antonio Saldaña. Afirma estar al frente de una candidatura “con capacidad” y confía en aglutinar el apoyo suficiente para ser alcalde. Defiende que, en el caso de Jerez, gobierne la lista más votada si gana por una diferencia notable.

No cierra la puerta a pactos, ni siquiera vetaría, dice, un acuerdo con los socialistas si estuviera en manos de Isabel Armario. A partir de aquí, no aclara si gobernaría Jerez con Vox porque, según apunta, la formación de César Ruiz no va a tener representación en estas elecciones en la ciudad.

Acusa a los medios de comunicación de Jerez de no haber publicado encuestas “porque no son favorables a Mamen Sánchez” y rechaza, como denuncia la oposición, que cuando el PP gobernó en el pasado mandato no se apostara por los servicios públicos aplicando recortes. Arguye que cuando el ayuntamiento estaba en quiebra, el gobierno local del PP “normalizó los servicios públicos” y asegura que en este próximo mandato “se impulsarán”, con un incremento incluso del 20% en el servicio de limpieza.

Define como ejes de su programa electoral, el empleo, el arreglo de calles, la limpieza y la seguridad. Por último, asegura que si es alcalde exigirá a las administraciones supramunicipales “un tratamiento de capital”. Añade que si el 31 de diciembre de este año no se libera el peaje de la Sevilla-Cádiz, cortará la autopista.