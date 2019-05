José Luis Hidalgo PSOE Mantenemos el compromiso de los grandes proyectos

Hoy hemos completado el ciclo de entrevistas a los cinco candidatos y candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Jódar en las Elecciones Municipales del próximo domingo, con la presencia del candidato por el PSOE, José Luis Hidalgo, que aspira a ser reelegido en el cargo.

A lo largo de la entrevista ha ido desvelando los aspectos fundamentales de su programa electoral, aunque las primeras palabras eran para hacer balance tanto del Debate a 5, de la noche anterior, como del desarrollo de la campaña electoral.

En cuanto al programa electoral, la primera cuestión que le planteábamos era la denuncia de las demás fuerzas políticas de no haber cumplido ninguno de los proyectos importantes de las anteriores legislaturas (2011 y 2015), además haberse reiterado, hasta la saciedad, en la herencia recibida, “… Primero, se ha hecho más que nunca y en los peores tiempos… Los proyectos más emblemáticos y más complicados se han quedado en el cajón. Y los vamos a sacar del cajón… Se han quedado en el cajón, porque si bien sabíamos que nuestro ayuntamiento estaba mal, no imaginábamos hasta que punto. Calles que, aparentemente, estaban y pensábamos que no había que tocarlas, resulta que los saneamientos no tenían las medidas necesarias…. Las sentencias judiciales porque no habían pagado la expropiación de los terrenos del instituto o con la empresa COVIAL, que obligaban al ayuntamiento a sacar préstamos y pagar o nos embargaban, eso no estaba previsto. La guardería se cayera a pedazos y tuviéramos que gastarnos 250.000 euros y todavía queda… Hemos tenido que estar tapando agujeros y más agujeros. Me voy a quedarme con la gana de encontrarme algo bien hecho, a lo que no haya que seguir echándole dinero. Fastidia muchísimo tener uno grandes proyectos, que son realizables, pero, cada día, tener que estar apartando dinero para tapar agujeros… Vamos a tener que seguir haciendo (recordar la herencia recibida), si tuvimos que sacar un préstamo, de 20 años, para pagar a los proveedores… Si vendieron el agua del pueblo por 25 años, ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar aguantando eso? Si tuvimos que sacar un préstamo para pagar la expropiación de los terrenos del instituto, que no lo pagaron, otro préstamo de 20 años… Ojala una mala gestión de 16 años se pueda solucionar en tres días… Creo que en ese aspecto hemos hecho un trabajo ejemplar y excelente…”.

En cualquier caso, como mensaje final, Hidalgo insistía, “… ¿Por qué me refiero, muchas veces, a lo que recibimos, a la herencia? No es por exculparme o quitarme responsabilidad. Yo he hecho todo lo que he podido, en conciencia, y todo lo que he sabido. De verdad, si consideran que hay alguien que pueda hacer más y que esté más cualificado que yo y el pedazo de equipo que llevo, ni lo piensen, vótenlo. Si piensan que hay alguien que pueda hacerlo mejor, lo primero es el pueblo. Pero, ¿Por qué hablo de lo que sucedió? Porque Jódar ya vivió lo que es estar gobernados por gente que confunden la mano izquierda con la derecha y que tiene más otros intereses que los municipales. Yo creo que ha habido pocos equipos de gobierno que pierdan el sueño como lo hemos perdido los socialistas, para arreglar una situación imposible. Y la hemos arreglado. Jódar perdió 16 años, pero creo que aprendió lo mejor que puede aprender un pueblo, y es que hay que saber mirar a la cara y saber quién te va a gestionar… Y saber que a no quieres que gestione tu propia casa, mucho menos le dejarías el ayuntamiento. Uno de los ayuntamientos más importantes de la provincia. Simplemente, voten ustedes en conciencia, pensando quién puede gestionar mejor Jódar…”.